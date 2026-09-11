+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Сентября , 04:00

«Йәш уҡытыусылар өсөн мөмкинлектәр күп»

Айнур Сәхәүетдинов –  Өфө ҡалаһының 108-се мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Ул мәғариф системаһында 9 йыл эшләй, Башҡортостан Республикаһы Башлығы Радий Хәбировтың туған телдәр һәм әҙәбиәт уҡытҡан йәш педагогтар менән осрашыуы хаҡында уй-фекерҙәрен дә еткерҙе.

«Йәш уҡытыусылар өсөн мөмкинлектәр күп»«Йәш уҡытыусылар өсөн мөмкинлектәр күп»
«Йәш уҡытыусылар өсөн мөмкинлектәр күп»

– Радий Хәбиров менән осрашыуҙа етди һорауҙар күтәрелде, мәҫәлән, туған тел дәрестәренең сәғәттәрен һанын арттырыу, профилле лагерҙар булдырыу, йәш белгестәр өсөн ташламалар һ.б.

Башҡортостан Башлығы  башлығы туған телдәргә, башҡорт теленә үҫеп килгән быуында һөйөү уятыуҙы мөһим икәнлеген ҡабат-ҡабат әйтә килде. Осрашыу барышында, Р.Ф. Хәбиров уҡытыусыларға республикала туған телдәрҙе һаҡлап ҡалыу, уны үҫтереү өсөн ниндәй проекттар, эштәр алып барылыуы тураһында, полилингваль белем биреү хаҡында ла ҡыҫҡаса һөйләп үтте.

Бөгөнгө көндә йәш уҡытыусыларға мөмкинлектәр күп тиһәм, яңылышмам. Дәрес әҙерләргә, уны үткәрергә, өй эштәрен бирергә йәштәр өсөн яһалма интеллект бар. Уның менән дөрөҫ ҡулланғанда, дәресте үткәреү еңел. Унан тыш, Р.Ф. Хәбиров уҡытыусылар менән осрашҡанда, уҡытыусының статусы тураһындағы Президенттың һәм республика етәксеһенең указдарын иҫкә алды, – тине ул.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика