Йөрәк сиренә ҡаршы яңы дарыу нигеҙе табылды!

В отличие от традиционной терапии, направленной прежде всего на восстановление кровотока, разработка воздействует на клетки сердечной мышцы и призвана защитить их в критический момент после восстановления кровоснабжения.

Инфаркт миокарда остается одной из основных причин смерти и инвалидности в мире. Современные методы лечения позволяют быстро восстановить кровоток в закупоренных сосудах, однако повреждение сердечной ткани может продолжаться и после процедуры.

На первом этапе ученые создали молекулу, способную уменьшать зону повреждения сердечной ткани. Теперь разработка прошла следующий этап: эффективность соединения подтвердили в экспериментах на биологических моделях. Исследователи использовали микроскопию, хемилюминесценцию и иммуногистохимию на базе морфологической лаборатории Института фундаментальной медицины БГМУ. По результатам исследований у лабораторных животных зафиксировали значительное уменьшение зоны повреждения сердечной мышцы.

О полученных результатах рассказал заведующий морфологической лабораторией Института фундаментальной медицины БГМУ Минздрава России Влас Щекин. По его словам, ключевое значение имеет воздействие на внутренние механизмы выживания кардиомиоцитов.

— В нашей лаборатории было доказано, что применение деубиквитинирующих ферментов оказывает положительный эффект на выживание кардиомиоцитов, — отметил Влас Щекин.

В отличие от традиционной терапии, нацеленной на устранение тромбов и восстановление кровообращения сердечной мышцы, новая молекула работает иначе. Она защищает кардиомиоциты – главные клетки сердечной мышцы в тот критический момент, когда кровоток восстанавливается. Именно тогда возникает так называемое реперфузионное повреждение: возвращение кислорода наносит клеткам дополнительный удар. Новая молекула «успокаивает» поврежденные ткани и не дает запуститься программе самоуничтожения клеток.

Заведующий кафедрой внутренних болезней БГМУ Минздрава России Антон Тюрин объясняет, почему этот механизм важен для лечения инфаркта. По его словам, восстановление кровоснабжения остается основным условием терапии, однако само возвращение крови к поврежденной ткани может дополнительно травмировать клетки.

— Причина развития инфаркта миокарда - прекращение кровоснабжения участка сердечной мышцы из-за закупорки коронарного сосуда тромбом или фрагментом атеросклеротической бляшки, что ведет к ее гибели. Современное лечение направлено на восстановление кровотока. Но здесь кроется парадокс: возвращение крови к поврежденной ткани само по себе наносит клеткам дополнительный удар - реперфузионное повреждение. С помощью этой молекулы мы нашли способ воздействовать на внутренние механизмы клеточной гибели и защитить поврежденные ткани в тот критический момент, когда кровоток восстанавливается, — отметил Антон Тюрин.

В центре внимания исследователей - белок убиквитин. Команда обнаружила, что снижение его активности в зоне ишемии резко повышает выживаемость клеток. Ключевую роль здесь играют деубиквитинирующие ферменты – их ученые называют новой и перспективной мишенью для лекарственного воздействия.

Руководитель проекта, д.м.н., профессор Александр Самородов подчеркивает, что новая разработка не отменяет существующие методы, а дополняет их. Задача будущего препарата – сделать восстановление кровотока безопасным для тканей. Чтобы после установки стента или растворения тромба сердечная мышца оставалась максимально живой и работоспособной. Это принципиально иной, более глубокий уровень терапии инфаркта.

Разработка велась в лаборатории малых таргетных молекул БГМУ, расположенной в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ, в рамках международного гранта при поддержке Государственного фонда естественных наук Китая (NSFC) и Российского научного фонда. Проект посвящен «Оценке роли деубиквитинирующих ферментов в ишемически-реперфузионном повреждении миокарда и созданию средств кардиопротекции».

В ближайших планах – клинические испытания. Если они пройдут успешно, разработанное соединение станет основой первого в своем классе кардиопротектора, который будет защищать сердце не на уровне сосудов, а на уровне клеток.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

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