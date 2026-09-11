+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Сентября , 11:20

Башҡортостанда кампусты төҙөү ни өсөн еңел булманы?

Башҡортостандың иң масштаблы һәм ҡиммәтле төҙөлөштәренең береһе — Өфөләге вуз-ара кампус әле тулыһынса төҙөлөп бөтмәгән, әммә бөгөн үк ул Башҡортостан баш ҡалаһының фән һәм мәғариф тормошоноң визит карточкаһына әүерелде.

Башҡортостанда кампусты төҙөү ни өсөн еңел булманы?Башҡортостанда кампусты төҙөү ни өсөн еңел булманы?
Башҡортостанда кампусты төҙөү ни өсөн еңел булманы?

Рәсәйҙәге иң юғары төҙөлөш темптары! Әммә ышаныуы ҡыйын булһа ла, кампус бөтөнләй булмай ҙа ҡалырға мөмкин ине.

 Ни өсөн уның төҙөлөшө Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров өсөн еңел булманы?

 Бында ҙур сәйәсәттең ниндәй ҡатнашы бар?

 Проектты ил Президенты Владимир Путиндың шәхси яҡлауы ниндәй әһәмиәткә эйә булды?

Кампустың барлыҡҡа килеүе республиканың иҡтисадын нисек нығыта һәм уның һәр кешеһенең тормошона ниндәй йоғонто яһай?

 «Эталонный кампус: история создания» тип аталған махсус репортажда — кадрҙа һәм кадр артында ҡалған ваҡиғалар, шулай уҡ төбәк етәкселәренең эксклюзив аңлатмалары.

16 сентябрҙә

«Россия 24» каналында — 12:00 сәғәттә

 «Башҡортостан 24» каналында — 19:00 сәғәттә

 Кампустың нисек барлыҡҡа килеүен һәм уның артында ниндәй тарих ятҡанын белергә теләһәгеҙ — ҡарамай ҡалмағыҙ!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика