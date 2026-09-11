+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
11 Сентября , 04:32

Бөгөн Милли кейем көнөнә арналған "Самауырлы ритайым" үтә

Бөгөн, 11 сентябрҙә, Өфөлә үҙенсәлекле һәм сағыу байрам көтөлә!  

Бөгөн Милли кейем көнөнә арналған "Самауырлы ритайым" үтәБөгөн Милли кейем көнөнә арналған "Самауырлы ритайым" үтә
Бөгөн Милли кейем көнөнә арналған "Самауырлы ритайым" үтә

«Башҡортостан» дәүләт концерт залы алдындағы майҙанда Милли кейем көнөнә арналған «Самауырлы ритайым» үтә! 

 Һеҙҙе дәртле бейеүҙәр, моңло йырҙар, милли сәнғәт һәм билдәле ижади коллективтарҙың сағыу сығыштары көтә!

 Сәхнәлә:
 Ф. Ғәскәров исемендәге дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле
 «Гүзәл денс» халыҡ хореография коллективы
 «Салауат» өлгөлө бейеү академияһы
 «Хазина» этно-проекты
 Тимур Ямалов, Ильяс Кинйәғолов, Илнур Һибәтуллин
 «Поколение» халыҡ хор коллективы
 Ә иң ҡыҙығы — тамашасылар ҙа байрамдың бер өлөшөнә әүереләсәк! Яратҡан йырҙарҙы артистар менән бергә башҡарып, бергәләп күңел асырға мөмкин буласаҡ! 🎶👏

 Ғаиләгеҙҙе, дуҫтарығыҙҙы йыйып килегеҙ!
 Милли рух, матур моңдар, дәртле бейеүҙәр һәм йылы осрашыуҙар — барыһы ла бер кисәлә!

«Башҡортостан» дәүләт концерт залы алдындағы майҙан
 11 сентябрь
 20:00

 Милли мәҙәниәтебеҙҙе бергәләп данлайыҡ! Байрамда күрешкәнгә тиклем!

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика