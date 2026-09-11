Бөгөн Милли кейем көнөнә арналған "Самауырлы ритайым" үтә

«Башҡортостан» дәүләт концерт залы алдындағы майҙанда Милли кейем көнөнә арналған «Самауырлы ритайым» үтә!
Һеҙҙе дәртле бейеүҙәр, моңло йырҙар, милли сәнғәт һәм билдәле ижади коллективтарҙың сағыу сығыштары көтә!
Сәхнәлә:
Ф. Ғәскәров исемендәге дәүләт академия халыҡ бейеүҙәре ансамбле
«Гүзәл денс» халыҡ хореография коллективы
«Салауат» өлгөлө бейеү академияһы
«Хазина» этно-проекты
Тимур Ямалов, Ильяс Кинйәғолов, Илнур Һибәтуллин
«Поколение» халыҡ хор коллективы
Ә иң ҡыҙығы — тамашасылар ҙа байрамдың бер өлөшөнә әүереләсәк! Яратҡан йырҙарҙы артистар менән бергә башҡарып, бергәләп күңел асырға мөмкин буласаҡ! 🎶👏
Ғаиләгеҙҙе, дуҫтарығыҙҙы йыйып килегеҙ!
Милли рух, матур моңдар, дәртле бейеүҙәр һәм йылы осрашыуҙар — барыһы ла бер кисәлә!
«Башҡортостан» дәүләт концерт залы алдындағы майҙан
11 сентябрь
20:00
Милли мәҙәниәтебеҙҙе бергәләп данлайыҡ! Байрамда күрешкәнгә тиклем!