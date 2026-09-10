Яңыртылған мәктәп – яңы мөмкинлектәр

Бер нисә ай дауам иткән эштәр һөҙөмтәһендә белем усағын танырлыҡ та түгел. Мәктәптең тышҡы йөҙө лә, эске бүлмәләре лә ныҡ үҙгәргән. Уҡыу кабинеттары яҡты, яңы заманса йыһаздар менән йыһазландырылған. Балалар тырышып белем алһын өсөн барлыҡ уңайлы шарт та ҙа бар. Интерактив таҡталар, телевизорҙар һәм башҡа кәрәкле ҡорамалдар уҡытыусыларға дәрестәрҙе мауыҡтырғыс итеп үткәрергә, ә уҡыусыларға яңы белемде еңелерәк үҙләштерергә ярҙам итәсәк.
Мәктәп бинаһы 1968 йылда төҙөлгән. Шунан алып ул бер тапҡыр ҙа етди капиталь ремонт күрмәгән.
– 2018 йылда мәктәп директоры булып эшләй башланым. Бер йылды урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһында ҡатнашып,
коридор менән бер кабинетты ремонтланыҡ. Әммә мәктәпкә тулыһынса капиталь ремонт кәрәклеге көн кеүек асыҡ ине. Шундай мөмкинлек килеп сыҡҡас, ҙур теләк менән федераль программаға ҡушылдыҡ, — ти мәктәп директоры Илдар Миңлеғаяз улы Һөйәрембәтов.
Капиталь ремонт барышында мәктәптең эске өлөшө тулыһынса яңыртылған. Оҙаҡ йылдар хеҙмәт иткән ағас иҙәндәр һүтеп алынған, улар урынына заманса плиткалар түшәлгән. Кабинеттарҙың, коридорҙарҙың йөҙө үҙгәргән. Мәктәп тирәһе лә төҙөкләндерелгән. Бетон юлдар һалынған, биләмәһе тәртипкә килтерелгән. Урындағы башланғыстарҙы яҡлау программаһында ҡатнашыу һөҙөмтәһендә иҫке ҡойма алмаштырылып, евроштакетник ҡуйылған.
Мәктәп директоры һүҙҙәренсә, бында айырыуса мөһим бер мәсьәлә лә хәл ителгән.
– Районда беҙҙең мәктәп ашханаһы подвалда урынлашҡан берҙән-бер мәктәп ине. Хәҙер уны өҫкө ҡатҡа күсерҙек. Ашхана һәм аҙыҡ әҙерләү блогы тулыһынса яңыртылды, бөтә кәрәкле заманса ҡорамал һатып алынды, — ти Илдар Миңлеғаяз улы.
Мәктәп өсөн парталар, шкафтар махсус заказ буйынса эшләнгән, тәҙрәләргә жалюзиҙар ҡуйылған. Ҡыҫҡаһы, белем усағының һәр мөйөшө уҡыусыларға уңайлы һәм хәүефһеҙ шарттар тыуҙырыуҙы күҙ уңында тотоп яңыртылған.
Директорҙың тәрбиә эштәре буйынса кәңәшсеһе Динара Ринат ҡыҙы Һөйәрембәтова әйтеүенсә, бында 40-ҡа яҡын бала белем ала. Ҡабыҡҡыуыштан тыш, Күндерәк, Табылды, Раевка, Ҡараяр ауылдарынан да балалар килеп уҡый. Уларға оҙаҡ йылдар эшләгән 11 уҡытыусы белем бирә.
Мәктәп республика программаларында ла әүҙем ҡатнаша. Был иһә белем сифатын күтәрергә һәм уҡыусылар өсөн өҫтәмә мөмкинлектәр булдырырға ярҙам итә.
2022 һәм 2023 йылдарҙа белем усағы ике йыл рәттән мәктәп инициативаһын бюджетлау проектында еңеү яулай. Беренсе йылда бүленгән аҡсаға робот техникаһы кабинеты асылып, интерактив таҡта һәм мультимедиа проекторы, кәрәкле йыһаздар алына. Икенсе йылдағы еңеү ҙә мәктәп тормошона яңы һулыш өҫтәй. Был юлы мәктәп театры өсөн сәхнә йыһазландырыла, ҡурсаҡ театры өсөн кәрәк-яраҡ, төрлө костюм һатып алына. Ҡыш бабай менән Ҡарһылыу кейеме лә – хәҙер мәктәптең үҙендә.
– Балаларҙың ижади һәләттәрен үҫтереүгә ҙур иғтибар бүләбеҙ. Мәктәп театрының булыуы — уҡыусылар өсөн үҙҙәрен төрлө яҡлап
һынап ҡарау яҡшы мөмкинлек, – ти директор.
2023 йылда мәктәптә тәбиғи-ғилми йүнәлеш буйынса «Үҫеш нөктәһе» үҙәге лә эшләй башлаған.
Әйткәндәй, республикабыҙҙа мәктәптәрҙе заманса уҡыу ҡорамалдары менән тәьмин итеү системалы алып барыла. «Йәштәр һәм балалар» милли проекты буйынса «Балаларға иң яҡшыһы» федераль проектының төп маҡсаты — балаларҙың һәләттәрен асыуға, үҫтереүгә һәм уларға сифатлы белем алыу өсөн берҙәм заманса мөхит булдырыуға йүнәлтелгән. 2025 йылда Башҡортостанда 711 мәктәп «Хеҙмәт (технология)» һәм «Ватанды һаҡлау һәм хәүефһеҙлек нигеҙҙәре» предметтары буйынса яңы ҡорамалдар менән тәьмин ителгән. Уның буйынса Ҡабыҡҡыуыш мәктәбе лә йыһазландырылмай ҡалмаған.
Бынан тыш, әлеге программа буйынса мәктәптең музыка, һынлы сәнғәт һәм физика кабинеттары ла яңыртылған һәм кәрәкле уҡыу ҡорамалдары менән тулыландырылған.
2026 йылда Башҡортостанда тағы 879 мәктәпте физика, музыка һәм һынлы сәнғәт предметтары буйынса яңы уҡыу ҡорамалдары менән йыһазландырыу күҙаллана. Был эш 2028 йылға тиклем дауам итәсәк.
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров та һуңғы йылдарҙа мәктәп инфраструктураһын яңыртыуға ҙур иғтибар бүленеүен билдәләй:
– Һуңғы бер нисә йылда федераль саралар һәм мәктәптәрҙе капиталь ремонтлау буйынса Президент программаһы ярҙамында мәктәп инфраструктураһын һиҙелерлек яңырттыҡ. Балаларҙың быға яҡшы белем һөҙөмтәләре менән яуап биреүен күрәбеҙ. Артабан да һөҙөмтәләр тағы ла яҡшыраҡ булһын өсөн эшләйбеҙ.
Илдар Һөйәрембәтовтың яҙмышы ла ошо мәктәп менән тығыҙ бәйләнгән. Ул үҙе лә ҡасандыр ошо белем усағында уҡыған. Артабан уҡытыусы һөнәрен һайлап, хеҙмәт юлын үҙ мәктәбендә дауам иткән. Педагогик стажы — 23 йыл. 2018 йылдан мәктәп директоры вазифаһын башҡара.
Ул мәктәп уҡыусыларҙың уҡыуҙа ғына түгел, төрлө бәйгелә һәм спорт ярышында ла һынатмауын да һөйләне. Балалар предмет олимпиадаларында, төрлө республика һәм район кимәлендәге сарала ҡатнаша, «Гагарин кубогы» олимпиадаһында ла үҙ көсөн һынай. Мәктәптә көрәш айырыуса ныҡ үҫешкән.
Яңыртылған мәктәптә уҡыу йылы балаларға, уҡытыусыларға яңы уңыштар килтерһен. Сөнки матур, заманса шарттарҙа белем алған һәр бала — ауылдың да, республиканың да киләсәге.