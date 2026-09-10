«Мухич»: Ватан алдындағы бурысын өсөнсө тапҡыр үтәй

Был хаҡта ҡала хакимиәте башлығы Сергей Озерцов социаль селтәрҙәрҙә хәбәр итте.
«Мухич» тәүге тапҡыр 2022 йылдың декабрендә хеҙмәткә киткән. 2025 йылда ул яңынан контракт төҙөп, хәрби хеҙмәтен дауам иткән. Хәҙер Сибай яугиры бүлексә командиры вазифаһында хеҙмәт итә.
– Алғы һыҙыҡта булған кешегә тыныс тормошҡа ҡайтыу еңел түгел, тиҙәр. Сөнки Ватан, ғаилә һәм яуҙаштар алдындағы яуаплылыҡ тойғоһо юғалмай. «Мухич» та тағы ла ил һағына баҫырға ҡарар иткән, – тип яҙған Сергей Озерцов.
Әлеге ваҡытта яугир яраланыуҙан һуң отпускта һәм реабилитация үтә. Яҡындары менән осрашыу ваҡытында ул фронтта айырыуса тыуған яғын һағыныуын һөйләгән. Шуға күрә тернәкләнеү осоронда ғаиләһенә күберәк ваҡыт бүлә, тәбиғәт ҡосағында ял итә, балыҡ тоторға ярата.
Алғы һыҙыҡтағы хеҙмәте өсөн «Мухич» махсус хәрби операция ҡатнашыусыһы миҙалы, генерал Шайморатов миҙалы, «Махсус хәрби операцияла еңеүгә өлөш индергән өсөн» миҙалы һәм «Штурм өсөн» квалификация билдәһе менән бүләкләнгән.
Сергей Озерцов яугирға тиҙерәк һауығыуын һәм хеҙмәтенең имен үтеүен теләгән.
– Янында һәр саҡ яҡындары булһын, ә алда тыныс һәм имен тормош көтһөн, – тигән ул.