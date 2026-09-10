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10 Сентября , 06:24

Грек-рим алышында беренсе урынды кем алды?

Тюменский борец Сергей Кутузов одержал победу в финальном поединке Спартакиады народов России по греко-римской борьбе, который прошёл в Уфе. Спортсмен из Тюменской области победил представителя Московской области. Результаты соревнований будут учитываться при формировании состава сборной России на предстоящий чемпионат мира по греко-римской борьбе.

Финальная схватка и настрой спортсмена

В финале в весовой категории до 77 кг Сергей Кутузов встретился с борцом из Московской области. Как сообщила пресс-служба департамента физической культуры и спорта Тюменской области, спортсмен серьёзно готовился к этому поединку.

На опубликованной ведомством видеозаписи видно, как после окончания боя рефери поднимает руку спортсмена в синем — тюменца, подтверждая его победу.

Спартакиада народов России: сроки и контекст

По данным СМИ, II Всероссийская спартакиада по спортивной (греко-римской) борьбе «Спартакиада народов России» проходит в Уфе с 8 по 11 сентября 2026 года. Победа Кутузова была одержана в один из этих дней. Тренеры и экспертный совет Федерации спортивной борьбы России при отборе в сборную учитывают не только сам факт победы, но и качество борьбы, уровень соперников и стабильность выступлений атлета.

Автор:Айбулат Ишназаров
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