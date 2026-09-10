Грек-рим алышында беренсе урынды кем алды?

Финальная схватка и настрой спортсмена

В финале в весовой категории до 77 кг Сергей Кутузов встретился с борцом из Московской области. Как сообщила пресс-служба департамента физической культуры и спорта Тюменской области, спортсмен серьёзно готовился к этому поединку.





На опубликованной ведомством видеозаписи видно, как после окончания боя рефери поднимает руку спортсмена в синем — тюменца, подтверждая его победу.

Спартакиада народов России: сроки и контекст

По данным СМИ, II Всероссийская спартакиада по спортивной (греко-римской) борьбе «Спартакиада народов России» проходит в Уфе с 8 по 11 сентября 2026 года. Победа Кутузова была одержана в один из этих дней. Тренеры и экспертный совет Федерации спортивной борьбы России при отборе в сборную учитывают не только сам факт победы, но и качество борьбы, уровень соперников и стабильность выступлений атлета.