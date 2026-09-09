Муса Гәрәев исемендәге батальонда БПЛА операторҙары нисек әҙерләнә?

Бында махсус контракт төҙөгән яугирҙар ҡыҫҡа ваҡыт эсендә заманса талаптарға яуап биргән БПЛА операторҙары булырға өйрәнә.
– Егеттәр тәүҙә симуляторҙа осорға өйрәнә, дрондарҙы йыйырға, эретеп йәбештерергә, сервоприводтар менән эшләргә, «ҡошсоҡтарҙы» көйләргә өйрәнә. Шунан ғына ысын осоштарға күсәләр, – ти «Стив» позывнойлы инструктор.
Әҙерлектең тәүге этабында симулятор айырыуса мөһим. Ул ысын дрондың идара итеү системаһын тулыһынса ҡабатлай, аппараттың осош үҙенсәлектәрен иҫәпкә ала. Курсанттар бында дронды һауаға күтәрергә, уны тотороҡло тотоп торорға, газды һәм аппараттың ауышыуын дөрөҫ контролләргә өйрәнә.
Батальондың БПЛА взводы командиры, «Өкө» позывнойлы хәрби билдәләүенсә, симуляторҙа алынған күнекмәләр реаль осоштар алдынан операторҙарға үҙ көсөн һынап ҡарарға мөмкинлек бирә.
Ә ысын осоштар асыҡ һауала үткәрелә. Бында хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен теүәл үтәү талап ителә. Дрондың тиҙ әйләнгән дүрт винты етди йәрәхәттәргә килтереүе ихтимал. Шуға күрә һәр оператор техника менән идара итеү нигеҙҙәрен генә түгел, ә хәүефһеҙлек талаптарын да яҡшы үҙләштерергә тейеш.
Шулай итеп, Муса Гәрәев исемендәге батальонда БПЛА операторҙарын әҙерләү – симуляторҙағы тәүге күнекмәләрҙән алып ысын осоштарға тиклем дауам иткән етди һәм яуаплы процесс.