+17 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 08:25

Муса Гәрәев исемендәге батальонда БПЛА операторҙары нисек әҙерләнә?

Муса Гәрәев исемендәге БПЛА батальоны полигонында эш бер минутҡа ла туҡтамай. Асыҡ майҙансыҡтарҙа һәм уҡыу кластарында иртәнән кискә тиклем әҙерлек бара: инструкторҙар дәрес үткәрә, хәрбиҙәр симуляторҙа күнекмәләр үтә, осоштарға әҙерләнә, зачеттар тапшыра һәм техниканы өйрәнә.

Муса Гәрәев исемендәге батальонда БПЛА операторҙары нисек әҙерләнә?Муса Гәрәев исемендәге батальонда БПЛА операторҙары нисек әҙерләнә?
Муса Гәрәев исемендәге батальонда БПЛА операторҙары нисек әҙерләнә?

Бында махсус контракт төҙөгән яугирҙар ҡыҫҡа ваҡыт эсендә заманса талаптарға яуап биргән БПЛА операторҙары булырға өйрәнә.

– Егеттәр тәүҙә симуляторҙа осорға өйрәнә, дрондарҙы йыйырға, эретеп йәбештерергә, сервоприводтар менән эшләргә, «ҡошсоҡтарҙы» көйләргә өйрәнә. Шунан ғына ысын осоштарға күсәләр, – ти «Стив» позывнойлы инструктор.

Әҙерлектең тәүге этабында симулятор айырыуса мөһим. Ул ысын дрондың идара итеү системаһын тулыһынса ҡабатлай, аппараттың осош үҙенсәлектәрен иҫәпкә ала. Курсанттар бында дронды һауаға күтәрергә, уны тотороҡло тотоп торорға, газды һәм аппараттың ауышыуын дөрөҫ контролләргә өйрәнә.

Батальондың БПЛА взводы командиры, «Өкө» позывнойлы хәрби билдәләүенсә, симуляторҙа алынған күнекмәләр реаль осоштар алдынан операторҙарға үҙ көсөн һынап ҡарарға мөмкинлек бирә.

Ә ысын осоштар асыҡ һауала үткәрелә. Бында хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен теүәл үтәү талап ителә. Дрондың тиҙ әйләнгән дүрт винты етди йәрәхәттәргә килтереүе ихтимал. Шуға күрә һәр оператор техника менән идара итеү нигеҙҙәрен генә түгел, ә хәүефһеҙлек талаптарын да яҡшы үҙләштерергә тейеш.

Шулай итеп, Муса Гәрәев исемендәге батальонда БПЛА операторҙарын әҙерләү – симуляторҙағы тәүге күнекмәләрҙән алып ысын осоштарға тиклем дауам иткән етди һәм яуаплы процесс.

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика