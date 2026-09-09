Лилиә ҺАҠМАР

СӘС ҺӘМ МАТУРЛЫҠ
шаян шиғыр
Ҡатындарҙың эштәре күп:
Сәс матурлау ни тора?!
Көн дә бер яңылыҡ кәрәк,
Үҙгәрмәһәң – “бисура”...
Оҙон сәс булһа – ҡырҡырға,
Ҡыҫҡа икән – үҫтерәм!
Бөҙрә булһа – турайтырға,
Тураһын – бөҙрәләтәм!
Ир-егеткә сәс матурлау –
Кеҫәһендә бер тараҡ!
Түбәләре йылтыраһа
Бөтөнләй ташлай ҡырып...
Зарланмай ҡатын сәсенә,
Ташламай бер ҙә ҡырып,
Гүзәллек өсөн тыуғанға
Түҙә, гел сыға йырып.
Наҙ, мөхәббәт өмөт итә –
Юғалып ҡалмай баҙап:
Серле көҙгөнө күргәндәй
Йәшәй бирә үҙ иренең
Йылтыр башына ҡарап...