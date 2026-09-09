+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 14:30

Лилиә ҺАҠМАР

#ЮлайКәримовфотоһы

Лилиә ҺАҠМАРЛилиә ҺАҠМАР
Лилиә ҺАҠМАР

СӘС ҺӘМ МАТУРЛЫҠ

шаян шиғыр

Ҡатындарҙың эштәре күп:
Сәс матурлау ни тора?!
Көн дә бер яңылыҡ кәрәк,
Үҙгәрмәһәң – “бисура”...
Оҙон сәс булһа – ҡырҡырға,
Ҡыҫҡа икән – үҫтерәм!
Бөҙрә булһа – турайтырға,
Тураһын – бөҙрәләтәм!
Ир-егеткә сәс матурлау –
Кеҫәһендә бер тараҡ!
Түбәләре йылтыраһа
Бөтөнләй ташлай ҡырып...
Зарланмай ҡатын сәсенә,
Ташламай бер ҙә ҡырып,
Гүзәллек өсөн тыуғанға
Түҙә, гел сыға йырып.
Наҙ, мөхәббәт өмөт итә –
Юғалып ҡалмай баҙап:
Серле көҙгөнө күргәндәй
Йәшәй бирә үҙ иренең
Йылтыр башына ҡарап...

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика