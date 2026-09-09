+15 °С
Дождь
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
9 Сентября , 08:23

"Хәрбиҙәр өсөн көс алыу урыны"

 Өфөлә XVIII быуаттың бөйөк рус адмиралы, Ҡара диңгеҙ флоты менән  менән командалыҡ итеүсе Федор Ушаковҡа  бюст асылды.    Тантаналы сара Валериан Альбанов исемендәгге  полярниктар музейы янында үтте.   

"Хәрбиҙәр өсөн көс алыу урыны""Хәрбиҙәр өсөн көс алыу урыны"
"Хәрбиҙәр өсөн көс алыу урыны"

     Һәйкәл өсөн юҡҡа ғына ошо урын һайланмаған, бында  даими рәүештә флот ветерандары һәм Башҡортостандың Диңгеҙ йыйылышы активистары йыйыла.

 Адмирал Фёдор Ушаков бер ҡасан да Башҡортостанда булмаған, әмммә республикала уны хөрмәт итәләр.   Данлыҡлы диңгеҙ флоты геройы ҡаһарманлыҡ, ҡыйыулыҡ, фиҙакәрлек, ҡаҡшамаҫ ышаныс һәм миһырбанлыҡ өлгөһө булып тора. Быны бюст асыу тантанаһында бер нисә тапҡыр ҡабатланылар.

 Тантанала БР Хөкүмәтенең  беренсе вице-премьер Урал Килсенбаев, Мәскәүҙә адмирал Федор Ушаков хөрмәтенә рухи-тарихи  комплекстар төҙөлөшө буйынса  проекттар системаһы етәксеһе Дмитрий Шлопак, Федерация советы сенаторы Олег Голов, БР Башлығы ярҙамсыһы, МХО ветерандары рәйесе Оскар Ситдиков, «Башҡортостан Республикаһының  диңгеҙ йыйылышы» төбәк йәмәғәт ойошмаһы рәйесе Юлай Моратов, Өфө ҡалаһы хакимиәте башлығы вазифаһын  башҡарыусы Рөстәм Шәрипов һәм башҡалар ҡатнашты.

 Урал Килсенбаев  ҡала халҡын республика етәксеһе Радий Хәбиров исеменән ҡотлап, сәләмләү һүҙҙәрен еткерҙе. Уның әйтеүенсә, Ушаковҡа һәйкәл асылыу ябай ваҡиға ғына түгел,  ә ҡала, республика тормошонда әһәмиәтле көн.

Фото:Башинформ.

"Хәрбиҙәр өсөн көс алыу урыны"
"Хәрбиҙәр өсөн көс алыу урыны"
"Хәрбиҙәр өсөн көс алыу урыны"
Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика