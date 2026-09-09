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9 Сентября , 03:40

Буласаҡ геологтар төбәктең уникаль мираҫын өйрәнә

Башкортостан стал центром притяжения для молодых геологов из разных стран, приняв Четвертый Международный геологический чемпионат «Геовызов».

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» студенты-геологи из разных стран получили уникальную возможность совместить теорию с практикой, погрузившись в геологическое богатство и культуру региона.

Главной точкой притяжения стал шихан Торатау, где будущие специалисты не только совершили восхождение, но и познакомились с реликтовыми растениями и эндемиками. Экскурсионная программа также включала визит-центр геопарка, Музей камня Ивана Скуина, Дом климата и этнографические экспозиции.

Особый научный интерес вызвала поездка в докембрий по дороге Макарово – Кулгунино, где студенты исследовали карстовую долину реки Сикася, урочище Кызылташ и геологические разрезы перми, карбона, девона и венда. Кульминацией стали «Золотые гвозди России» — разрезы Усолка и Дальний Тюлькас, позволяющие прикоснуться к пластам, формировавшимся сотни миллионов лет назад. Завершился полевой день знакомством с историей горнозаводской промышленности Урала XVIII века в селах Верхотор и Воскресенское.

Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов подчеркнул уникальность региона для профессионального становления геологов. «Башкортостан — уникальная геологическая территория, где соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал», — отметил он, говоря о преемственности поколений и связях с работодателями.

Помимо геологических открытий, участники были покорены природной красотой, чистым воздухом и знаменитым башкирским медом. Вечерняя прогулка по Уфе познакомила их с национальной кухней, традиционными костюмами и радушием местных жителей. Студенты признались, что увезут с собой не только знания, но и «тепло сердец», чувствуя себя долгожданными гостями.

Впереди у студентов — финальное испытание «Гонка героев». Организаторы уверены, что чемпионат укрепил в молодых специалистах понимание их главной миссии — бережного отношения к национальному достоянию планеты.

Источник, фото: Минэкологии РБ.

Автор:Айбулат Ишназаров
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