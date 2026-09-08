+22 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
8 Сентября , 10:03

Mаксың булмаһа, самолетҡа йәки поезға ултыртмаясаҡтармы?

Һуңғы ваҡытта интернетта шундай хәбәрҙәр ҙә йөрөй.

Mаксың булмаһа, самолетҡа йәки поезға ултыртмаясаҡтармы?Mаксың булмаһа, самолетҡа йәки поезға ултыртмаясаҡтармы?
Mаксың булмаһа, самолетҡа йәки поезға ултыртмаясаҡтармы?

Рәсәй Транспорт министрлығы пассажирҙарҙы идентификациялауҙың яңы системаһын тикшерә. Киләсәктә MAX ҡушымтаһы шәхесте раҫлау өсөн ҡулланылыуы мөмкин. Мәҫәлән, цифрлы ID йәки QR-код ярҙамында.

Авиация өлкәһендә бындай технологиялар инде биометрия нигеҙендә һынала.

Әммә иң мөһиме: әлеге ваҡытта Mакс ҡушымтаһы булмаһа, һеҙҙе самолетҡа йәки поезға индермәйҙәр тигән ҡағиҙә юҡ. Әлегә һүҙ бары тик цифрлы идентификация системаһын үҫтереү һәм киләсәктә максты ошо системаға ҡушыу мөмкинлеге тураһында ғына бара.

 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика