Mаксың булмаһа, самолетҡа йәки поезға ултыртмаясаҡтармы?

Рәсәй Транспорт министрлығы пассажирҙарҙы идентификациялауҙың яңы системаһын тикшерә. Киләсәктә MAX ҡушымтаһы шәхесте раҫлау өсөн ҡулланылыуы мөмкин. Мәҫәлән, цифрлы ID йәки QR-код ярҙамында.
Авиация өлкәһендә бындай технологиялар инде биометрия нигеҙендә һынала.
Әммә иң мөһиме: әлеге ваҡытта Mакс ҡушымтаһы булмаһа, һеҙҙе самолетҡа йәки поезға индермәйҙәр тигән ҡағиҙә юҡ. Әлегә һүҙ бары тик цифрлы идентификация системаһын үҫтереү һәм киләсәктә максты ошо системаға ҡушыу мөмкинлеге тураһында ғына бара.