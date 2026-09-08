Мәғдән сығанаҡтары менән автономлы идара итеү технологиялары

Долгосрочная задача - помочь российскому топливно-энергетическому комплексу отвечать на все более сложные производственные вызовы: работать с труднодоступными месторождениями Восточной и Западной Сибири, осваивать сложные запасы и эффективнее добывать нефть на зрелых промыслах.

О значении такого партнерства для региона рассказал заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев. По его словам, сочетание научной школы, промышленной экспертизы и подготовки кадров позволяет быстрее переводить исследования в прикладные решения.

— Республика располагает сильной промышленной, научной и образовательной базой. Реализация стратегии партнерства до 2030 года будет способствовать развитию цифровых технологий в нефтегазовой отрасли, повышению эффективности производственных процессов и укреплению технологического потенциала региона. Отдельно отмечу роль Межвузовского кампуса и подготовку специалистов: участие студентов и молодых исследователей в прикладных проектах позволит выстраивать прямую связь между наукой и промышленностью, — отметил Александр Шельдяев.

Одним из ключевых направлений станет развитие цифровых двойников, математического моделирования и программных инструментов на основе искусственного интеллекта. Их планируют использовать для поиска углеводородов, прогнозирования ресурсной базы, сопровождения бурения и добычи.

Еще один результат партнерства - инженерная платформа для автономного управления удаленными и арктическими активами. Такие системы должны позволить эффективнее работать с объектами, находящимися в сложных природных и логистических условиях.

Основной площадкой для совместной работы станет научно-образовательный центр «Газпром нефть – УГНТУ» в Уфе. Он объединяет научные коллективы университета и технологическую экспертизу компании, чтобы решать конкретные производственные задачи.

В проект будут активно вовлекать студентов, аспирантов и молодых исследователей. Они смогут работать над реальными задачами нефтегазовой отрасли - от проверки научных гипотез до создания и испытания прототипов цифровых и инженерных решений.

Руководитель Научно-технического центра индустриального партнера Александр Ситников подчеркнул, что отрасли нужны технологии, способные работать все более самостоятельно. По его словам, для этого недостаточно одной только автоматизации - необходимо объединять научные исследования, инженерную экспертизу и глубокое понимание производственных процессов.

— Будущее нефтегазовой отрасли связано с созданием все более интеллектуальных и автономных производственных систем. У нас уже есть опыт применения цифровых двойников, искусственного интеллекта и автоматизированного оборудования на месторождениях. Вместе с научными партнерами мы работаем над задачами, которые требуют сочетания фундаментальных исследований, инженерных компетенций и глубокого понимания производства. Именно такое объединение экспертизы позволяет создавать технологии, отвечающие реальным потребностям отрасли, — отметил Александр Ситников.

Ректор УГНТУ Олег Баулин, в свою очередь, отметил практическую значимость партнерства для университета. По его словам, компания формирует конкретный запрос на технологии нового поколения, а вуз может объединить для их разработки фундаментальную науку, инженерную школу и подготовку молодых специалистов.

— Предприятие формирует практический запрос на технологии нового поколения. Для университета особенно важно, что совместная работа позволяет объединять фундаментальные исследования, инженерную школу и опыт высокотехнологичной компании. Масштаб задач, стоящих перед топливно-энергетическим комплексом, требует консолидации усилий науки и бизнеса. Наша общая стратегия создает для этого прочную основу и позволит последовательно превращать научные идеи в технологии, востребованные промышленностью, — отметил Олег Баулин.

Стратегия рассчитана до 2030 года и должна сформировать основу для совместных проектов в нефтегазовой отрасли.

Справочно.

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

«Газпром нефть» и Уфимский государственный нефтяной технический университет развивают сотрудничество в сфере научных исследований, создания технологий и подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли с 2018 года. На базе совместного научно-образовательного центра ученые и инженеры реализуют прикладные проекты для нефтедобычи. Среди совместных разработок – цифровой двойник скважины и прототип интеллектуальной системы электрообогрева оборудования.

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