+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 04:00

"Урман" оператив-иҫкәртеү операцияһы башланасаҡ

2026 йылдың 14 сентябренән 12 октябренә тиклем Башҡортостан урман фонды биләмәһендә «Урман» традицион ведомство-ара оператив-иҫкәртеү операцияһы үтәсәк.

"Урман" оператив-иҫкәртеү операцияһы башланасаҡ"Урман" оператив-иҫкәртеү операцияһы башланасаҡ
"Урман" оператив-иҫкәртеү операцияһы башланасаҡ

Сара «Экологик именлек» милли проектына ярҙам итеү маҡсатында ойошторола һәм законһыҙ ҡырҡыуҙарҙы иҫкәртеүгә һәм туҡтатыуға, шулай уҡ ғәйепле кешеләрҙе яуаплылыҡҡа тарттырыуға йүнәлтелгән.

Операция дәүләт урман инспекторҙары, хоҡуҡ һаҡлау органдары, башҡарма ведомстволар һәм йәмәғәт урман инспекторҙары менән тығыҙ бәйләнештә үтәсәк.

Акция осоронда дөйөм ҡулланылыштағы юлдарҙа, урман массивтарынан сығыу урындарында һәм хәүефле урман участкаларында тәүлек әйләнәһенә патруллек итеү ойоштороласаҡ. Мобиль төркөмдәр ағас әҙерләүҙең һәм ташыуҙың законлылығын, шулай уҡ урман ҡулланыусыларҙың тейешле рөхсәт документтары булыуын тикшерәсәк.

Башҡортостан урман хужалығы министрлығы урман ултыртыуҙы законһыҙ ҡырҡҡан өсөн административ (Рф Административ хоҡуҡ боҙоуҙар кодексының 8.28-се статьяһы) һәм енәйәт яуаплылығы (РФ Енәйәт кодексының 260-сы статьяһы) ҡаралғанын иҫкә төшөрә. Ҡағиҙә боҙоусылар шулай уҡ урман фондына килтерелгән зыянды тулыһынса ҡапларға бурыслы.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика