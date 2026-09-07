+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 09:00

Стәрлетамаҡта «МИН БАШҠОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ» фестивале үтте

Ул 5 сентябрҙә ҡалаға 260 йыл тулыуға арналған байрамда ойошторолдо. Сара open-air концерт башҡорт телен, заманса музыканы һәм ҡала мәҙәниәтен бер сәхнәлә берләштерҙе.

Стәрлетамаҡта «МИН БАШҠОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ» фестивале үттеСтәрлетамаҡта «МИН БАШҠОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ» фестивале үтте
Стәрлетамаҡта «МИН БАШҠОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ» фестивале үтте


Сәхнәлә башҡорт рок-музыкаһының легендар төркөмө БҮРЕЛӘР, дәртле йырҙары менән BABY Ti һәм тамашасыларҙың яратҡан хиттарын башҡарған Тимур Ямалов сығыш яһаны. Тимур Ямаловтың йырҙарын тамашасылар бергәләп йырлап, концерттың иң сағыу мәлдәренең береһен булдырҙы.
 
«МИН БАШҠОРТСА ҺӨЙЛӘШӘМ» фестивале Стәрлетамаҡта тәүге тапҡыр үтте һәм ҡала халҡын музыка, мәҙәниәт һәм башҡорт теле тирәләй берләштерҙе. Фестивалде Динара Ғәлләмова һәм Салауат Заманов алып барҙы. Йырҙар, бейеүҙәр һәм күтәренке кәйеф менән тулы кисәлә Стәрлетамаҡ халҡы башҡорт теленең ҡала мөхитендә нисек иркен һәм тәбиғи яңғырай алғанын тағы бер тапҡыр күрһәтте. Фестивалдә 30 мең кеше ҡатнашты.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика