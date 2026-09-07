+11 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 08:00

«Мин үҙемде бында таптым»

Стәрлетамаҡ ҡалаһынан «Саурон» позывнойлы яугир 2024 йылдың башынан махсус хәрби операция биләмәһендә хеҙмәт итә. Ул хәрби юлын видеокамералы квадрокоптер менән идара итеүсе булып башлаған, дошмандың шәхси составына һәм техникаһына боеприпастар ташлауҙа, нығытылған райондарҙы штурмлауҙа ҡатнашҡан.

«Мин үҙемде бында таптым»«Мин үҙемде бында таптым»
«Мин үҙемде бында таптым»

Яугир хеҙмәт осоронда башҡа төрлө дрондарҙы осорорға, саперлыҡ эшен дә өйрәнә. Штурм ваҡытында ҡаты яраланғандан һуң дүрт ай госпиталдә дауаланырға тура килә.

 Ярты йылдан һуң яңынан сафҡа ҡайтҡас, БПЛА ғәскәрҙәренең махсус подразделениеһында хеҙмәт итеү  тәҡдимен ала. Яңынан уҡып, дрондар менән идара итеүҙең нескәлектәрен үҙләштерә.

Бөгөн «Саурон» БПЛА операторы булып китеүенә бер ҙә  үкенмәй. Киреһенсә, хеҙмәттә профессиональ яҡтан үҫеүен, яңы белем һәм тәжрибә туплауын билдәләй. Яуҙаштарының берҙәмлеге, үҙ-ара ярҙамы ла уға көс бирә.

– Мин был юлды һайлауыма бер тамсы ла үкенмәйем. Артабан да эшләргә теләйем, сөнки үҙемде бында таптым, – ти яугир.

Беҙ «Саурон»ға һәм барлыҡ яугирға еңел хеҙмәт итеүен,  тыуған яҡтарына имен-һау әйләнеп ҡайтыуын һәм илебеҙгә тиҙерәк тыныслыҡ килеүен теләп ҡалабыҙ!

 

Фото: Т. АМАНОВ

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика