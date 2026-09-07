«Мин үҙемде бында таптым»

Яугир хеҙмәт осоронда башҡа төрлө дрондарҙы осорорға, саперлыҡ эшен дә өйрәнә. Штурм ваҡытында ҡаты яраланғандан һуң дүрт ай госпиталдә дауаланырға тура килә.
Ярты йылдан һуң яңынан сафҡа ҡайтҡас, БПЛА ғәскәрҙәренең махсус подразделениеһында хеҙмәт итеү тәҡдимен ала. Яңынан уҡып, дрондар менән идара итеүҙең нескәлектәрен үҙләштерә.
Бөгөн «Саурон» БПЛА операторы булып китеүенә бер ҙә үкенмәй. Киреһенсә, хеҙмәттә профессиональ яҡтан үҫеүен, яңы белем һәм тәжрибә туплауын билдәләй. Яуҙаштарының берҙәмлеге, үҙ-ара ярҙамы ла уға көс бирә.
– Мин был юлды һайлауыма бер тамсы ла үкенмәйем. Артабан да эшләргә теләйем, сөнки үҙемде бында таптым, – ти яугир.
Беҙ «Саурон»ға һәм барлыҡ яугирға еңел хеҙмәт итеүен, тыуған яҡтарына имен-һау әйләнеп ҡайтыуын һәм илебеҙгә тиҙерәк тыныслыҡ килеүен теләп ҡалабыҙ!
Фото: Т. АМАНОВ