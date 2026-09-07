Компаниялар «Лидеры ИИ» премияһына ғариза бирә ала

Премия проводится при поддержке Правительства России и Минцифры России и отмечает компании, ученых и региональные органы власти, внесшие значительный вклад в развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта. Фокус премии в этом году — ИИ-агенты и генеративный ИИ.

Развитие и внедрение технологий искусственного интеллекта также является одним из направлений национального проекта «Экономика данных». В его состав входит федеральный проект «Искусственный интеллект», направленный на развитие перспективных ИИ-технологий и их применение в различных сферах экономики и государственного управления.

— Такие премии позволяют отметить успехи нашего бизнеса и не только его в сфере развития и внедрения искусственного интеллекта в свою деятельность. Применение таких решений ускоряет технологическое развитие экономики региона и страны в целом, — отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан

Прием заявок уже открыт. Подать заявку на участие можно на официальном сайте премии — ai-awards.ru — до 1 октября 2026 года. Торжественная церемония награждения пройдет в рамках международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey — «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

Генеральный директор ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта», сопредседатель организационного комитета премии «Лидеры ИИ» Валерия Воробьева:

— В рамках премии „Лидеры ИИ“ мы ищем тех, кто не просто использует технологии, а раздвигает границы возможного. Это может быть сильный научный результат, новая технологическая разработка или беспрецедентный масштаб внедрения. За каждым таким результатом стоят люди и команды, которые берутся за задачи, еще недавно казавшиеся невозможными. Именно из таких достижений складывается движение российского ИИ вперед, — сообщил генеральный директор ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта», сопредседатель организационного комитета премии «Лидеры ИИ» Валерия Воробьева

В категории «Премия компаниям» награда присуждается в трех номинациях — «Традиционный ИИ», «Генеративный ИИ» и «Агентный ИИ». В каждой из них определяется один победитель. Участвовать могут как компании, уже внедрившие технологии искусственного интеллекта в бизнес-процессы, так и разработчики ИИ-решений.

Среди победителей трех номинаций также определяется обладатель сквозной награды «Прорыв года» — за решение, которое открыло новое направление применения искусственного интеллекта либо существенно изменило представление о возможностях технологии.

В категории «Премия регионам» победителей определят в трех номинациях. «Собственная разработка субъекта» предусматривает награду за собственные ИИ-решения высокого качества и эффективности, «Инновация года» — за наиболее технологически новаторское ИИ-решение региона, а «Внедрение существующей технологии» — за готовое решение, адаптированное под конкретную задачу. В каждой номинации выберут по два победителя.

Председателем жюри категории «Премия регионам» выступает начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

В категории «Премия ученым» награда традиционно присуждается трем молодым ученым и исследователям в возрасте до 35 лет включительно за прорывные научные решения в сфере искусственного интеллекта. В номинации «Первая публикация» будет определен один победитель, еще два — в номинации «Молодым ученым». Каждый из трех лауреатов получит денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей.

Для допуска к оценке исследования участников должны быть посвящены технологиям искусственного интеллекта, реализованы и опубликованы на конференции уровня A* в период с 2024 по 2026 год.

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет крупнейшие технологические компании страны для совместного развития и внедрения технологий ИИ в отраслях экономики, образовании и научных исследованиях. Среди компаний-участников — Сбер, Яндекс, Газпром нефть, МТС, Ростелеком, VK и другие.