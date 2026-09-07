"Киләсәк коды"нда - мәғлүмәт хәүефһеҙлеге буйынса яңы трек

Проект направлен на обучение школьников 8–11 классов и обучающихся по программам среднего профессионального образования современным языкам программирования, технологиям искусственного интеллекта и робототехнике.

Федеральным оператором Проекта является Автономная некоммерческая организация «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

С 27 августа на Госуслугах открыт прием заявок на бесплатное обучение в рамках Проекта clck.ru/uKRBs .

Желающие могут выбрать один из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Обучение проходит в течение учебного года, продолжительность каждого курса составляет не менее 144 академических часов. Программы представлены на двух уровнях сложности: базовом и продвинутом. По итогам обучения участники получат сертификат проекта «Код будущего», который дает возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

По Проекту в 2026/27 учебном году планируется обучить не менее 60 тысяч школьников и студентов колледжей. Проект развивается вместе с запросами ИТ-отрасли: участникам доступны курсы программирования с новым треком по информационной безопасности, программы по искусственному интеллекту и робототехнике. В этом году курсы впервые разделены по уровням образования, чтобы учитывать различия в подготовке школьников и студентов колледжей.

Выпускники проекта «Код будущего. Искусственный интеллект» смогут обучиться на любом курсе.