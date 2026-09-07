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7 Сентября , 09:12

"Киләсәк коды"нда - мәғлүмәт хәүефһеҙлеге буйынса яңы трек

Минцифры России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в 2026/2027 учебном году реализует проект «Код будущего».

 

 

Проект направлен на обучение школьников 8–11 классов и обучающихся по программам среднего профессионального образования современным языкам программирования, технологиям искусственного интеллекта и робототехнике.

 

Федеральным оператором Проекта является Автономная некоммерческая организация «Университет Национальной технологической инициативы 2035».
С 27 августа на Госуслугах открыт прием заявок на бесплатное обучение в рамках Проекта clck.ru/uKRBs .

 

Желающие могут выбрать один из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Обучение проходит в течение учебного года, продолжительность каждого курса составляет не менее 144 академических часов. Программы представлены на двух уровнях сложности: базовом и продвинутом. По итогам обучения участники получат сертификат проекта «Код будущего», который дает возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

 

По Проекту в 2026/27 учебном году планируется обучить не менее 60 тысяч школьников и студентов колледжей. Проект развивается вместе с запросами ИТ-отрасли: участникам доступны курсы программирования с новым треком по информационной безопасности, программы по искусственному интеллекту и робототехнике. В этом году курсы впервые разделены по уровням образования, чтобы учитывать различия в подготовке школьников и студентов колледжей.

 

Выпускники проекта «Код будущего. Искусственный интеллект» смогут обучиться на любом курсе.

Автор:Айбулат Ишназаров
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