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7 Сентября , 08:54

Хәмер ҡулланыуҙы кәметеү аҙналығы башланды

С 7 по 13 сентября 2026г. - Неделя сокращения потребления алкоголя и связанной с ним смертности и заболеваемости. Это ежегодная акция, которую Минздрав России объявляет в честь Всероссийского дня трезвости, отмечаемого 11 сентября.


❗ Главная задача — привлечь внимание общества к тому, как алкоголь влияет на здоровье, и побудить людей задуматься о своих привычках.
❓Что обычно делают в эти дни? По всей стране организуют разные мероприятия: лекции и беседы с врачами и психологами, тематические выставки, информационные стенды, мастер-классы, иногда спортивные события (велопробеги, сдачи норм ГТО). Цель — рассказать людям о реальных рисках: алкоголь повышает вероятность развития множества заболеваний (проблемы с сердцем и сосудами, болезни печени, некоторые виды рака, нарушения в работе нервной и пищеварительной систем), а ещё может приводить к травмам, ДТП, бытовому насилию и другим социальным проблемам.
❗Важный посыл кампании: не существует полностью безопасной дозы алкоголя — любое его употребление несёт риски для здоровья.
От употребления алкоголя действительно страдает много органов —под удар попадает почти весь организм. Но есть несколько «мишеней», которые страдают особенно часто и серьёзно.
✅Печень. Пожалуй, это один из самых уязвимых органов. Именно печень в первую очередь берёт на себя задачу переработать алкоголь. При регулярном употреблении клетки печени повреждаются: вместо них начинает разрастаться жировая ткань (это называется жировым перерождением, или стеатозом), а позже может развиться алкогольный гепатит, а в тяжёлых случаях — цирроз. На стадии цирроза рабочая ткань замещается рубцовой, орган теряет способность нормально функционировать. В запущенных случаях это ведёт к печёночной недостаточности, кровотечениям из варикозных вен пищевода и другим опасным осложнениям. Кстати, есть и обратный эффект: когда печень сильно поражена, она хуже очищает кровь, и токсины (в том числе те, что образуются при распаде алкоголя) в большем объёме попадают в мозг, дополнительно его повреждая.
✅Головной мозг. Этанол напрямую влияет на нервную систему: он нарушает передачу сигналов между нервными клетками. Это сказывается на поведении, настроении, способности концентрироваться, запоминать информацию. При длительном и интенсивном употреблении возможны серьёзные неврологические нарушения. Например, может развиться синдром Гайе-Вернике-Корсакова: он характеризуется спутанностью сознания, нарушениями координации, потерей памяти и другими тяжёлыми симптомами. Также алкоголь способствует атрофии мозговых тканей.
✅Сердце. Алкоголь повреждает сердечную мышцу. Одно из специфических последствий — алкогольная кардиомиопатия: при этом заболевании сердечная мышца ослабевает, камеры сердца расширяются, что ведёт к сердечной недостаточности, аритмиям (нарушениям ритма), повышенному риску инфаркта и инсульта.
✅Поджелудочная железа. Большое количество алкоголя нарушает работу этого органа. Это может привести к острому или хроническому панкреатиту, а в тяжёлых случаях — к панкреонекрозу.
✅Почки. Когда в организм поступает много алкоголя, почки вынуждены активно работать, чтобы вывести продукты его распада и поддерживать водно-солевой баланс. Нагрузка возрастает, и это со временем может привести к нарушениям их функции.
И это не всё. Алкоголь негативно влияет и на другие системы:
✅Желудок и кишечник — повышается риск гастрита, язвы, других воспалительных процессов.
✅Иммунная система — снижается сопротивляемость инфекциям.
✅Репродуктивная система — у мужчин и женщин могут возникать серьёзные нарушения.
❗Важное уточнение: тяжесть последствий сильно зависит от множества факторов — частоты и объёма употребления, длительности, возраста, пола, наличия других заболеваний и генетической предрасположенности. Иногда даже умеренное, но регулярное употребление со временем даёт накопительный эффект.
Поэтому, если вы замечаете у себя какие-то тревожные симптомы (например, боли в правом подреберье, перебои в сердце, проблемы с памятью или координацией), имеет смысл проконсультироваться с врачом. На ранних стадиях многие повреждения обратимы при условии отказа от алкоголя. Берегите себя!

Автор:Айбулат Ишназаров
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