Фоурумсылар көндө радиометрияға бағышланы

Для студентов организовали мастер-класс по использованию программы Sherpa — современного инструмента для электронной геологической документации, доступного на планшетах и смартфонах. Участники с энтузиазмом изучали цифровые технологии.

В понедельник, 7 сентября, состоится финальное соревнование под названием «Полевая стоянка». После этого запланированы экскурсии по Башкортостану и участие в «Гонке героев».

Напоминаем, что IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проходит в республике с 28 августа по 9 сентября. В нём участвуют 40 команд из 19 российских регионов и 13 зарубежных стран.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», информирует издание Молодежной газеты.