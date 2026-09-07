+20 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 06:41

Фоурумсылар көндө радиометрияға бағышланы

В рамках испытания от каждой команды выступали по два человека. Им предстояло выявить аномалию на местности, выполнить замеры, провести камеральные расчёты и подготовить отчёт с соответствующей схемой.

Для студентов организовали мастер-класс по использованию программы Sherpa — современного инструмента для электронной геологической документации, доступного на планшетах и смартфонах. Участники с энтузиазмом изучали цифровые технологии.

В понедельник, 7 сентября, состоится финальное соревнование под названием «Полевая стоянка». После этого запланированы экскурсии по Башкортостану и участие в «Гонке героев».

Напоминаем, что IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проходит в республике с 28 августа по 9 сентября. В нём участвуют 40 команд из 19 российских регионов и 13 зарубежных стран.

Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие»,  информирует издание Молодежной газеты.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика