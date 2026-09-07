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7 Сентября , 08:53

Балалар араһында сәләмәт йәшәүҙе пропагандалау аҙналығы

С 31 августа по 6 сентября 2026 года Минздравом РФ в нашей стране объявлена неделя продвижения здорового образа жизни среди детей, подростков и молодёжи.

 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения около 80% подростков в России недостаточно физически активны.

 

В последние годы отмечается резкий спад физической активности у детей и подростков наряду с ростом числа заболеваний ожирением и сахарным диабетом среди детей.

 

Время, проведенное за гаджетами и высокая нагрузка в учебном году, способствуют гиподинамии, снижению концентрации внимания, нарушению психоэмоционального состояния и развитию остеохондроза.

 

Решение есть!

 

Воспитывать бережное отношение к здоровью и приобщать к культуре здорового образа жизни нужно с детства. Дети интересуются увлечениями родителей, охотно перенимают привычки близких взрослых, поэтому личный пример – лучше всякой морали. Здоровье ребёнка во многом зависит от здоровья мамы и папы, традиций, обычаев и благополучия семьи.

 

Основные составляющие ЗОЖ для детей, подростков и молодёжи:

 

⚡Полноценный сон – залог хорошего настроения и самочувствия. В дошкольном возрасте дети должны спать не меньше 10 часов в сутки, дети школьного возраста и подростки – 8-9 часов.

 

⚡Сбалансированная и полезная еда положительно влияет на здоровье детей, позволяя им нормально расти и развиваться. Половина детского рациона должна состоять их некрахмалистых овощей (помидоры, огурцы, цветная капуста, брокколи, морковь, шпинат, бобовые). Четверть рациона – крахмалосодержащие продукты (цельно-зерновой хлеб, картофель, кукуруза, горох, каши, рис и т.д.). Оставшаяся часть – это нежирное мясо или рыба. Добавьте к этому фрукты и молочные продукты и получите хорошо сбалансированный рацион для ребёнка.

 

⚡Физическая активность для детей крайне важна. Прогулки на свежем воздухе вдали от шумных и загазованных улиц – ежедневная потребность здорового ребёнка. А спортивные тренировки помогут в формировании мышечного корсета и хорошей осанки, укрепят кости и суставы, сердечно-сосудистую и дыхательную системы.

 

⚡Основными причинами многих детских болезней являются негативные эмоции и стресс. Если ребёнку дома эмоционально комфортно, то он будет счастлив, спокоен и уверен в себе. А положительные мысли улучшают гормональный фон и укрепляют иммунитет.

 

‼Как и взрослым, детям и подросткам тоже рекомендуется проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для выявления заболеваний на ранних стадиях и своевременного начала лечения.

 

Родителям крайне важно не только проводить с детьми и подростками беседы о необходимости ведения ЗОЖ, но и собственным примером мотивировать их к ведению ЗОЖ: летом устраивать регулярные семейные прогулки с велосипедом, самокатом, роликами, ходить в бассейн, на утреннюю пробежку, в походы, а зимой – кататься на санках, коньках, лыжах.

 

Здоровье подрастающего поколения – это будущее здоровье всей страны!

 

‼Берегите себя и своих близких!

Автор:Айбулат Ишназаров
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