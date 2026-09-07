+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
7 Сентября , 09:15

Ҡатынын һәм ҡәйнәһен тереләй яндырған

Ҡатынын һәм ҡәйнәһен яндырып үлтереүҙә ғәйепле тип танылған Туймазы районы кешеһенә хөкөм ҡарары сығарылды.

Ҡатынын һәм ҡәйнәһен тереләй яндырғанҠатынын һәм ҡәйнәһен тереләй яндырған
Ҡатынын һәм ҡәйнәһен тереләй яндырған

Башҡортостан Республикаһы Прокуратураһы һәм Тәфтиш комитетының матбуғат хеҙмәттәре хәбәр итеүенсә, 2025 йылдың 16 майында иҫерек ир 62 йәшлек ҡатыны менән эскелек арҡаһында талашҡан. Бәхәс барышында ул ҡатындың өҫтөнә тиҙ яныусан шыйыҡса һипкән һәм ут төрткән. Тәне янған ҡатын дауаханала йән биргән.

Янғын фажиғә булған фатирҙы юҡ иткән, шулай уҡ күршеләге торлаҡҡа ла зыян килтергән. Ут эсендә ғәйепләнеүсенең 86 йәшлек ҡәйнәһе лә һәләк булған. Янғындан килгән дөйөм зыян 720 мең һумдан ашып киткән.

Суд ирҙе бер юлы бер нисә статья буйынса: ике кешене, шул иҫәптән ярҙамһыҙ хәлдәге кешене, айырыуса ҡатылыҡ менән, дөйөм хәүефле ысул менән үлтереүҙә, шулай уҡ ут төртөү юлы менән башҡаларҙың мөлкәтен ҡазалауҙа ғәйепле тип таныны. Уға ҡаты режимлы колонияла 16 йылға иркенән мәхрүм итеү һәм бер йылға иректе сикләү язаһы тәғәйенләнде.

Фото: https://web.max.ru/-72495441322624

 

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика