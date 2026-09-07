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7 Сентября , 06:42

Ғалимдарҙан - юғары температурала эшләгән ТЭН-дар!

Промышленные трубчатые электронагреватели (ТЭН), которые могут работать при температуре выше 1000 градусов по Цельсию, разработали ученые Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Работа велась по национальному проекту «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.

Результата удалось добиться за счет особой конструкции нагревателя, специально подобранных составов диэлектрического наполнителя, а также собственных технологий изготовления и нанесения изоляции. Разработанные ТЭНы обеспечивают равномерный прогрев крупногабаритных сложнопрофильных деталей, могут изменяться под разные формы деталей и помогают минимизировать потери энергии.

Созданные электронагреватели можно применять для очистки резервуаров, сепарации нефти и газа, нагрева пресс-форм и локальной термообработки. В аэрокосмической промышленности такие ТЭНы могут использовать для обогрева элементов конструкции самолетов, поддержания температуры в баках и нагрева оборудования при техническом обслуживании.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Фото: национальныепроекты.рф

Автор:Айбулат Ишназаров
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