+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Сентября , 03:50

Уфалла! Бәләкәй бала юғалған!

Кисә кис Бәләбәй районының Илкин ауылы янында урманда 7 йәшлек бала юғалған! Сайтта ⏬

Уфалла! Бәләкәй бала юғалған!Уфалла! Бәләкәй бала юғалған!
Уфалла! Бәләкәй бала юғалған!

Эҙләүгә Рәсәй МЧС-ы, Эске эштәр министрлығы көстәре, «ЛизаАлерт» ирекмәндәре, ҡотҡарыусылар, кинологтар, урындағы халыҡ, һунарсылар һәм башҡа белгестәр йәлеп ителгән. Бөтәһе 122 кеше һәм 18 берәмек техника, шул иҫәптән 3 кинологик расчет ҡатнашҡан. Урманды тикшереү өсөн квадроциклдар, тепловизорҙар, эттәр һәм тепловизорлы "быпылыа" ҡулланылған.

Бөгөн таңғы сәғәт 4-тә сәғәттә бала юғалған урындан бер саҡрым алыҫлыҡта урманда табылған. Ул медицина ярҙамына мохтаж түгел һәм ата-әсәһенә тапшырылған. Эҙләү-ҡотҡарыу эштәре тамамланған.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика