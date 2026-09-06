Уфалла! Бәләкәй бала юғалған!

Эҙләүгә Рәсәй МЧС-ы, Эске эштәр министрлығы көстәре, «ЛизаАлерт» ирекмәндәре, ҡотҡарыусылар, кинологтар, урындағы халыҡ, һунарсылар һәм башҡа белгестәр йәлеп ителгән. Бөтәһе 122 кеше һәм 18 берәмек техника, шул иҫәптән 3 кинологик расчет ҡатнашҡан. Урманды тикшереү өсөн квадроциклдар, тепловизорҙар, эттәр һәм тепловизорлы "быпылыа" ҡулланылған.
Бөгөн таңғы сәғәт 4-тә сәғәттә бала юғалған урындан бер саҡрым алыҫлыҡта урманда табылған. Ул медицина ярҙамына мохтаж түгел һәм ата-әсәһенә тапшырылған. Эҙләү-ҡотҡарыу эштәре тамамланған.