+26 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
6 Сентября , 05:00

Белорет юлы ике кешенең ғүмерен өҙҙө

Авария кисә киске сәғәт 7-лә Өфө-Инйәр-Белорет юлының 209-сы саҡрымында теркәлгән. Сайтта ⏬

Белорет юлы ике кешенең ғүмерен өҙҙөБелорет юлы ике кешенең ғүмерен өҙҙө
Белорет юлы ике кешенең ғүмерен өҙҙө

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, Өфө яғынан хәрәкәт иткән «Лада Приора» (уға 47 йәшлек водитель идара иткән) 36 йәшлек ирҙең «Форд Фокус»ы менән бәрелешкән.

Ике водитель ашығыс ярҙам килгәнгә тиклем үлгән. Әле фажиғә сәбәптәре асыҡлана

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика