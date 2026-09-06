Белорет юлы ике кешенең ғүмерен өҙҙө

Яҡынса мәғлүмәттәр буйынса, Өфө яғынан хәрәкәт иткән «Лада Приора» (уға 47 йәшлек водитель идара иткән) 36 йәшлек ирҙең «Форд Фокус»ы менән бәрелешкән.
Ике водитель ашығыс ярҙам килгәнгә тиклем үлгән. Әле фажиғә сәбәптәре асыҡлана
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.