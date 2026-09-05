+21 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
5 Сентября , 03:30

Фирүзә АБДУЛЛИНА

#ЮлайКәримовфотоһы

Фирүзә АБДУЛЛИНАФирүзә АБДУЛЛИНА
Фирүзә АБДУЛЛИНА

ТҮШЕЛДЕРЕК

Түшелдерек кейәм әле –
Теймәһен кеше күҙе,
Ҡаты күҙҙән, ҡалҡан булып,
Һаҡлап тора ул үҙе.

Оләсәйҙән, әсәйемдән
Миңә ҡалған аманат,
Ошо изге аманатҡа
Итәһем юҡ хыянат.

Мәрйенгә мәрйенде ялғап,
Тәңкәгә теҙеп тәңкә,
Эшләгән уны әсәйем –
Яҡлау ул тәнгә, йәнгә.

Түшелдеректә сағыла
Ғәзиз халҡымдың рухы,
Хыялы, ғөрөф-ғәҙәте,
Йолалары, тарихы.

Ғорурланып кейә торған
Кейем ул – түшелдерек,
Милләтемә һөйөү унда,
Унда – йәндәге ирек.

Сағыу биҙәктәре менән
Ала күҙҙәрҙең яуын,
Ышаныс бирә, еңерлек
Хатта дошмандың яуын!

Бына ниндәй матурлыҡты
Кейгәндәр икән элек!
Хәтер аша күңелемде
Йылыта түшелдерек.

 

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика