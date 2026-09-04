Мөрсәлимдә яңы балалар һәм спорт майҙансыҡтары асылды

Бында әүҙем ял итеү һәм физик культура менән шөғөлләнеү өсөн тәғәйенләнгән заманса уйын һәм спорт комплекстары ҡуйылған. Килеүселәрҙең хәүефһеҙлеге өсөн махсус резина япма ла һалынған.
Яңы майҙансыҡтар балалар, йәштәр һәм ауыл халҡы өсөн өҫтәмә уңайлы урын булып тора. Бында саф һауала ял итеү, спорт менән шөғөлләнеү һәм әүҙем ял итеү өсөн шарттар булдырылған.
Бындай проекттарҙы тормошҡа ашырыу республиканың тораҡ пункттарында заманса һәм уңайлы ҡала мөхитен булдырыуға һәм халыҡтың йәшәү сифатын яҡшыртыуға булышлыҡ итә.