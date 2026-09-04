+25 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
4 Сентября , 03:52

Мөрсәлимдә яңы балалар һәм спорт майҙансыҡтары асылды

Салауат районының Мөрсәлим ауылында яңы балалар һәм спорт майҙансыҡтары асылды. Биләмәне төҙөкләндереү «Тормош өсөн инфраструктура» милли проектының «Уңайлы ҡала мөхитен булдырыу» федераль проекты аша башҡарылған, тип хәбәр иттеләр республиканың торлаҡ-коммуналь хужалыҡ министрлығынан.

Мөрсәлимдә яңы балалар һәм спорт майҙансыҡтары асылдыМөрсәлимдә яңы балалар һәм спорт майҙансыҡтары асылды
Мөрсәлимдә яңы балалар һәм спорт майҙансыҡтары асылды

 Бында әүҙем ял итеү һәм физик культура менән шөғөлләнеү өсөн тәғәйенләнгән заманса уйын һәм спорт комплекстары ҡуйылған. Килеүселәрҙең хәүефһеҙлеге өсөн махсус резина япма ла һалынған.

Яңы майҙансыҡтар балалар, йәштәр һәм ауыл халҡы өсөн өҫтәмә уңайлы урын булып тора. Бында саф һауала ял итеү, спорт менән шөғөлләнеү һәм әүҙем ял итеү өсөн шарттар булдырылған.

Бындай проекттарҙы тормошҡа ашырыу республиканың тораҡ пункттарында заманса һәм уңайлы ҡала мөхитен булдырыуға һәм халыҡтың йәшәү сифатын яҡшыртыуға булышлыҡ итә.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика