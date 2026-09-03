Меңгә яҡын үҫмер эш миҙгелен тамамлаған

Более 600 подростков Российских студенческих отрядов были трудоустроены в дирекции железнодорожных вокзалов «РЖД», 20 из них нашли свою первую работу на лето в Уфе, - пишет Молодёжная газета.

«Работа проекта „Путевая звезда“ в этом сезоне наглядно доказала: даже малые отряды способны решать большие задачи. Ребята не просто справились с обязанностями, а по-настоящему оживили вокзальные пространства, которыми ежедневно пользуются миллионы пассажиров. Их ответственность, искренняя вовлечённость и профессионализм превратили эти два месяца в значимый этап нашей совместной работы», — отметила Галина Ислямова, заместитель начальника дирекции железнодорожных вокзалов «РЖД».течение летнего трудового сезона ребята работали на 70 железнодорожных вокзалах из 46 регионов страны. Впервые проект был реализован в Уфе, оператором стало региональное отделение Российских студенческих отрядов. Проект дал возможность получить первый официальный трудовой опыт в одной из крупнейших компаний страны. Работа проходила в период интенсивных летних пассажирских перевозок, когда железнодорожные вокзалы ежедневно принимают большое количество путешественников. Участники проекта на практике познакомились с особенностями работы вокзальных комплексов и увидели, насколько важны ответственность и готовность прийти на помощь пассажирам.

«Работа подростков в рамках проекта „Путевая звезда“ — это вклад в развитие транспортной системы страны. За три года реализации проекта в нём приняли участие более 1000 несовершеннолетних, и с каждым годом мы видим возрастающий интерес со стороны ребят. На железнодорожных вокзалах по всей России ребята становятся надёжной опорой для сотрудников РЖД: помогают пассажирам ориентироваться, сопровождают маломобильных граждан, осваивают современные сервисы и учатся работать в команде. Именно с таких шагов начинается путь в большую профессию», — отметил Ярослав Зубащенко, руководитель центрального штаба РСО.

Участники «Путевой звезды» башкортостанского регионального отделения Российских студенческих отрядов работали дежурными по залу железнодорожного вокзала Уфы. Ребята помогали пассажирам ориентироваться на территории вокзальных комплексов, консультировали по вопросам навигации, подсказывали расположение необходимых объектов и помогали создавать комфортные условия для гостей вокзалов.

Помимо трудовой деятельности, важной частью проекта стала внутриотрядная и межрегиональная работа. Участники представляли разные регионы России и знакомились друг с другом. В течение трудового сезона для подростков также проходили образовательные, творческие и командообразующие мероприятия.

Всероссийский проект трудовых отрядов подростков «Путевая звезда» направлен на трудовое воспитание молодёжи, профессиональную ориентацию, знакомство с железнодорожной отраслью и развитие движения трудовых отрядов подростков в России. Благодаря участию в проекте школьники получают возможность официально трудоустроиться в период летних каникул, приобрести первые профессиональные навыки, научиться работать в команде и попробовать себя в реальных производственных условиях.

Для многих участников «Путевая звезда» становится первым шагом в профессиональной деятельности и возможностью определиться с дальнейшей образовательной и карьерной траекторией. Проект также способствует формированию ответственного отношения к труду и знакомит подростков с перспективами работы в железнодорожной отрасли.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодёжи. В студенческих отрядах ежегодно работают сотни тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии; с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

Чтобы присоединиться к региональному отделению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

Фото: Российские студенческие отряды.