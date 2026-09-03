ИТ-диктантта үҙеңде һына!

Акция состоится с 11 по 13 сентября 2026 года на сайте ит‑диктант.рф. Участие открыто для всех — без возрастных и профессиональных ограничений: присоединиться могут школьники, студенты, специалисты, люди старшего возраста — все, кто в повседневной жизни пользуется цифровыми сервисами. Участие бесплатное.

Организатор мероприятия — Департамент информатизации Тюменской области. ИТ‑диктант проводится ежегодно с 2018 года и собирает участников со всей России.

В диктанте — тестовые задания разной сложности. Они охватывают семь основных направлений цифровой грамотности:

цифровое потребление;

онлайн‑покупки и финансовые операции;

цифровая безопасность;

критическое восприятие информации;

работа с соцсетями и создание мультимедийного контента;

поиск информации;

использование цифровых устройств.

Пройдя ИТ‑диктант, вы сможете оценить уровень своих цифровых навыков и понять, насколько уверенно и безопасно пользуетесь интернетом, электронными платежами, соцсетями и разными онлайн‑сервисами.

По результатам акции соберут статистику по регионам. Эти данные помогут проанализировать уровень цифровой подготовки населения, выделить темы, которым стоит уделить больше внимания, а также учесть полученные результаты при обновлении образовательных программ в вузах и профессиональных учебных заведениях.

Присоединяйтесь к ИТ‑диктанту! Проверьте свои знания с 11 по 13 сентября 2026 года на платформе ит‑диктант.рф.

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