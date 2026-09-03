+25 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
3 Сентября , 04:00

Өфөлә юғары температуралы электр йылытҡыстары эшләнеләр

1000 градустан юғары температурала эшләй алған сәнәғәт торбалы электр йылытҡыстарын (ТЭН) Өфө дәүләт нефть техник университеты ғалимдары эшләгән. Эш «Йәштәр һәм балалар» милли проекты буйынса алып барылды, тип хәбәр иттеләр юғары уҡыу йортонан.

Өфөлә юғары температуралы электр йылытҡыстары эшләнеләрӨфөлә юғары температуралы электр йылытҡыстары эшләнеләр
Өфөлә юғары температуралы электр йылытҡыстары эшләнеләр

Был һөҙөмтәгә йылытҡыстың махсус конструкцияһы, махсус һайланған диэлектрик тултырғыс составы, шулай уҡ изоляция яһау һәм һалыуҙың үҙ технологиялары иҫәбенә өлгәшкәндәр. Яңы ТЭН-дар ҙур габаритлы ҡатмарлы профилле деталдәрҙе тигеҙ йылытыуҙы тәьмин итә, деталдәрҙең төрлө формаларына үҙгәрергә мөмкин һәм энергия юғалтыуҙы кәметергә ярҙам итә.

Электр йылытҡыстарҙы резервуарҙарҙы таҙартыу, нефть һәм газды айырыу, пресс-формаларҙы йылытыу һәм локаль термик эшкәртеү өсөн ҡулланырға мөмкин. Аэрокосмос сәнәғәтендә бындай ТЭНүдар самолет конструкцияһы элементтарын, техник хеҙмәтләндереүҙә ҡорамалдарҙы йылытыу, бактарҙа температураны һаҡлау өсөн ҡулланырға мөмкин.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика