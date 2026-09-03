Өфөлә юғары температуралы электр йылытҡыстары эшләнеләр

Был һөҙөмтәгә йылытҡыстың махсус конструкцияһы, махсус һайланған диэлектрик тултырғыс составы, шулай уҡ изоляция яһау һәм һалыуҙың үҙ технологиялары иҫәбенә өлгәшкәндәр. Яңы ТЭН-дар ҙур габаритлы ҡатмарлы профилле деталдәрҙе тигеҙ йылытыуҙы тәьмин итә, деталдәрҙең төрлө формаларына үҙгәрергә мөмкин һәм энергия юғалтыуҙы кәметергә ярҙам итә.
Электр йылытҡыстарҙы резервуарҙарҙы таҙартыу, нефть һәм газды айырыу, пресс-формаларҙы йылытыу һәм локаль термик эшкәртеү өсөн ҡулланырға мөмкин. Аэрокосмос сәнәғәтендә бындай ТЭНүдар самолет конструкцияһы элементтарын, техник хеҙмәтләндереүҙә ҡорамалдарҙы йылытыу, бактарҙа температураны һаҡлау өсөн ҡулланырға мөмкин.