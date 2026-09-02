Путин "Капитан Юнак" балыҡ тотоу тарулерында булды

Президенту показали столовую траулера, медкабинет, каюту. На мостике капитан Аркадий Перетолчин рассказал об особенностях работы современного судна. Глава государства расписался в судовом журнале, пожелав хорошего улова, и дал сигнальный гудок, поприветствовав экипаж.

Затем Владимир Путин кратко пообщался с моряками.

«Капитан Юнак» – одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире. Закладка киля состоялась на «Адмиралтейских верфях» в июне 2021 года. Судно названо в честь Владимира Михайловича Юнака – выдающегося капитана, талантливого руководителя, посвятившего свою жизнь морю.