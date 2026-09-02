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2 Сентября , 04:00

Путин "Капитан Юнак" балыҡ тотоу тарулерында булды

Владимир Путин осмотрел большой морозильный рыболовный траулер «Капитан Юнак».

Президенту показали столовую траулера, медкабинет, каюту. На мостике капитан Аркадий Перетолчин рассказал об особенностях работы современного судна. Глава государства расписался в судовом журнале, пожелав хорошего улова, и дал сигнальный гудок, поприветствовав экипаж. 

Затем Владимир Путин кратко пообщался с моряками.

«Капитан Юнак» – одно из самых современных рыбопромысловых судов в мире. Закладка киля состоялась на «Адмиралтейских верфях» в июне 2021 года. Судно названо в честь Владимира Михайловича Юнака – выдающегося капитана, талантливого руководителя, посвятившего свою жизнь морю.

Автор:Айбулат Ишназаров
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