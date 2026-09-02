+28 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
2 Сентября , 08:30

Механизаторҙан — дрон операторы!

Салауат районынан «Башҡорт» позывнойы яугир  коптер тибындағы дрондарҙың өлкән операторы булып хеҙмәт итә.

Механизаторҙан — дрон операторы!Механизаторҙан — дрон операторы!
Механизаторҙан — дрон операторы!

Яугир билдәләүенсә, бөгөн пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү күнекмәләре алғы һыҙатта ла, тыныс тормошта ла ҙур һорау менән файҙалана. Ә БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү уникаль технологик белем һәм тәжрибә бирә.

️ Салауат районы хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, «Башҡорт» 2024 йылда Рәсәйҙең Оборона министрлығы менән контракт төҙөй. Быға тиклем ул тыуған ауылында механизатор булып эшләй. Хәҙер уның төп бурыстарына һауа разведкаһы үткәреү, артиллерия утына төҙәтмәләр индереү, дошман объекттарына һөжүм итеү, шулай уҡ позицияларға кәрәк-яраҡ һәм медикаменттар ташыу инә. Уға иҫән-һау әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ!

 

Фото: Т. АМАНОВ

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика