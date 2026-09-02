Механизаторҙан — дрон операторы!

Яугир билдәләүенсә, бөгөн пилотһыҙ осоу аппараттары менән идара итеү күнекмәләре алғы һыҙатта ла, тыныс тормошта ла ҙур һорау менән файҙалана. Ә БПЛА подразделениеларында хеҙмәт итеү уникаль технологик белем һәм тәжрибә бирә.
️ Салауат районы хакимиәтенән хәбәр итеүҙәренсә, «Башҡорт» 2024 йылда Рәсәйҙең Оборона министрлығы менән контракт төҙөй. Быға тиклем ул тыуған ауылында механизатор булып эшләй. Хәҙер уның төп бурыстарына һауа разведкаһы үткәреү, артиллерия утына төҙәтмәләр индереү, дошман объекттарына һөжүм итеү, шулай уҡ позицияларға кәрәк-яраҡ һәм медикаменттар ташыу инә. Уға иҫән-һау әйләнеп ҡайтыуын теләйбеҙ!
Фото: Т. АМАНОВ