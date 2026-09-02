Беҙҙең стройотрядтарҙың ҙур еңеүе!

Студенческий строительный отряд «Горняк», созданный на базе Уфимского топливно-энергетического колледжа, дебютировал на трудовом проекте «Север» и был признан лучшим по совокупности производственных показателей, дисциплины и командной работы. Ребята трудились на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, выполняя арматурные работы, заливку бетона, а также благоустройство территорий, включая укладку плитки и уборку строительного мусора. Работа в условиях изменчивой северной погоды требовала высокой выносливости, но студенты успешно справились, завоевав первое место.

Командир ССО «Горняк», студент Уфимского топливно-энергетического колледжа Артём Чиглинцев, поделился впечатлениями: «На проекте я встретил дядю своего друга, который сам не смог поехать на целину. Это было по-настоящему удивительно — прямое доказательство тому, что земля круглая! А ещё я познакомился с множеством крутых ребят, с которыми мы точно не растеряем связь».

Вторую региональную победу принёс студенческий строительный отряд «Мастера буровой» (штаб студенческих отрядов УГНТУ «Чёрное золото»), который стал лучшим на межрегиональном проекте «Ковыкта». Организаторы отметили высокий уровень подготовки и профессионализма Башкортостанского регионального отделения РСО, установившего высокую планку для всего движения.

Эти победы подтверждают, что студенческие отряды Башкортостана являются надёжной кузницей кадров и ценной школой жизни, где молодые люди получают первый трудовой опыт и вносят вклад в развитие страны.

Российские студенческие отряды ежегодно объединяют сотни тысяч молодых людей. Участники движения имеют возможность бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям. Чтобы присоединиться к движению Башкортостанского регионального отделения РСО и участвовать в масштабных проектах, можно заполнить форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770‑0‑117.

Фото: пресс-служба Российских студенческих отрядов