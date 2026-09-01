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1 Сентября , 07:45

Вуз-ара кампус резиденты газды шыйығайтыу технологияһын булдырҙы

Уфимские инженеры холдинга «ПЕГАЗ», резидента Евразийского НОЦ Башкортостана, разработали гибридную технологию сжижения природного газа (СПГ), которая, по расчётам разработчиков, превосходит по эффективности как зарубежные, так и отечественные аналоги — причём в различных климатических зонах, включая тропическую.

Вуз-ара кампус резиденты газды шыйығайтыу технологияһын булдырҙыВуз-ара кампус резиденты газды шыйығайтыу технологияһын булдырҙы
Вуз-ара кампус резиденты газды шыйығайтыу технологияһын булдырҙы



Решение создано в связке науки и технологии, что соответствует задачи вовлечения исследований и разработчиков в решения важнейших задач для страны и общества по направлению Десятилетия науки и технологий.

— Для промышленности такие разработки имеют стратегическое значение. Собственная технология сжижения природного газа позволяет формировать отечественную технологическую базу, повышать эффективность производственных процессов и снижать зависимость от зарубежных решений. Для Башкортостана особенно важно, что подобные компетенции формируются внутри республики при взаимодействии промышленного предприятия и научно-образовательной среды, — подчеркнул заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.

На сегодняшний день более 70% действующих мировых заводов СПГ и около 80% объёма производства расположены в тропическом климате. Арктический регион, несмотря на значительные запасы газа, остаётся сравнительно малоосвоенным: в районе Обской губы сегодня работают лишь три завода СПГ, при растущем числе новых проектов. При этом было неочевидно, смогут ли решения, отработанные в тёплом климате, показывать сопоставимую эффективность в условиях Крайнего Севера.

В отличие от классической схемы с компрессионным контуром предохлаждения, применяемой, в частности, в распространённой мировой технологии C3MR, российская разработка использует тригенерационный контур, работающий на «бросовом» тепле приводов компрессорных агрегатов. Это позволяет более чем в два раза повысить полезное использование тепла топливного газа и снизить энергозатраты.

— Уфимская разработка специально рассчитана на эффективную работу, как в Арктике, так и в тропиках. Ее создал резидент НОЦ, холдинг «ПЕГАЗ», что наглядно показывает, как в современных проектах соединяются две ключевых сферы при создании новых технологий — наука и бизнес. Поскольку технология российская, ее появление важный шаг к технологическому суверенитету и независимости для научной и промышленной отрасли, — отметил директор АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.

По расчетам разработчиков, их технология превосходит по эффективности существующие аналоги, она рассчитана на использование в условиях вечной мерзлоты, высокой влажности, ограниченной логистики и нестабильного энергоснабжения.

— Долгое время считалось, что технологии, отработанные в тёплом климате, автоматически подходят и для Арктики. Наши расчёты показывают, что это не так — и именно там, где условия наиболее суровы, разница в эффективности становится особенно заметной. Мы сознательно делали ставку на решение, которое одинаково хорошо работает и в условиях вечной мерзлоты, и в тропической жаре, потому что российским проектам — от Обской губы до Юго-Восточной Азии — нужна технология, которая не теряет эффективности в зависимости от географии, — заявил к.т.н. Искандер Сунгатуллин, председатель Совета директоров НИПИ ПЕГАЗ.

На технологию получен патент, что подтверждает новизну и охраноспособность ключевых технических решений. Инженеры отмечают универсальность решения: оно рассчитано на эксплуатацию в условиях вечной мерзлоты, высокой влажности, ограниченной логистики и нестабильного энергоснабжения — то есть подходит как для арктических проектов, так и для стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.

Автор:Айбулат Ишназаров
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