Вуз-ара кампус резиденты газды шыйығайтыу технологияһын булдырҙы





Решение создано в связке науки и технологии, что соответствует задачи вовлечения исследований и разработчиков в решения важнейших задач для страны и общества по направлению Десятилетия науки и технологий.



— Для промышленности такие разработки имеют стратегическое значение. Собственная технология сжижения природного газа позволяет формировать отечественную технологическую базу, повышать эффективность производственных процессов и снижать зависимость от зарубежных решений. Для Башкортостана особенно важно, что подобные компетенции формируются внутри республики при взаимодействии промышленного предприятия и научно-образовательной среды, — подчеркнул заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев.



На сегодняшний день более 70% действующих мировых заводов СПГ и около 80% объёма производства расположены в тропическом климате. Арктический регион, несмотря на значительные запасы газа, остаётся сравнительно малоосвоенным: в районе Обской губы сегодня работают лишь три завода СПГ, при растущем числе новых проектов. При этом было неочевидно, смогут ли решения, отработанные в тёплом климате, показывать сопоставимую эффективность в условиях Крайнего Севера.



В отличие от классической схемы с компрессионным контуром предохлаждения, применяемой, в частности, в распространённой мировой технологии C3MR, российская разработка использует тригенерационный контур, работающий на «бросовом» тепле приводов компрессорных агрегатов. Это позволяет более чем в два раза повысить полезное использование тепла топливного газа и снизить энергозатраты.



— Уфимская разработка специально рассчитана на эффективную работу, как в Арктике, так и в тропиках. Ее создал резидент НОЦ, холдинг «ПЕГАЗ», что наглядно показывает, как в современных проектах соединяются две ключевых сферы при создании новых технологий — наука и бизнес. Поскольку технология российская, ее появление важный шаг к технологическому суверенитету и независимости для научной и промышленной отрасли, — отметил директор АНО «УК НОЦ РБ» Андрей Кулаков.



По расчетам разработчиков, их технология превосходит по эффективности существующие аналоги, она рассчитана на использование в условиях вечной мерзлоты, высокой влажности, ограниченной логистики и нестабильного энергоснабжения.



— Долгое время считалось, что технологии, отработанные в тёплом климате, автоматически подходят и для Арктики. Наши расчёты показывают, что это не так — и именно там, где условия наиболее суровы, разница в эффективности становится особенно заметной. Мы сознательно делали ставку на решение, которое одинаково хорошо работает и в условиях вечной мерзлоты, и в тропической жаре, потому что российским проектам — от Обской губы до Юго-Восточной Азии — нужна технология, которая не теряет эффективности в зависимости от географии, — заявил к.т.н. Искандер Сунгатуллин, председатель Совета директоров НИПИ ПЕГАЗ.



На технологию получен патент, что подтверждает новизну и охраноспособность ключевых технических решений. Инженеры отмечают универсальность решения: оно рассчитано на эксплуатацию в условиях вечной мерзлоты, высокой влажности, ограниченной логистики и нестабильного энергоснабжения — то есть подходит как для арктических проектов, так и для стран Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки.