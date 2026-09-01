Талбазыла "Ныҡлы ғаилә" клубы асылды

Яңы майҙансыҡ ата-әсәләргә балалар менән мөнәсәбәттәрҙе нығытырға, ҡатмарлы тормош шарттарында хәл итеү юлдарын табырға һәм профессиональ ярҙам алырға ярҙам итергә тейеш. Клубта ата-әсәләр өсөн тренингтар һәм уҡытыу программалары, балалар һәм өлкәндәр өсөн берлектәге саралар, ғаиләләр араһында тәжрибә уртаҡлашыу, ғаилә ҡиммәттәрен үҫтереүгә йүнәлтелгән дәрестәр, шулай уҡ балалар-ата-әсәләр мөнәсәбәттәрен нығытыу буйынса саралар ойоштороласаҡ.
"Ныҡлы ғаилә бер-береһенә иғтибар менән башлана. Ҡайһы берҙә ата-әсәләргә әҙер кәңәш алыу ғына түгел, ә ишетеү һәм ярҙам тойоу мөһим. Тап ошондай арауыҡты беҙ клубыбыҙҙа булдырырға теләйбеҙ", - ти Ауырғазы районының ғаилә хеҙмәте етәксеһе Зинфира Фәйзуллина.