+25 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Сентября , 04:00

Талбазыла "Ныҡлы ғаилә" клубы асылды

Ул «Ғаилә» милли проекты маҡсатына ярашлы ойошторолдо, тип хәбәр иттеләр Ауырғазы районы хакимиәтендә.

Талбазыла "Ныҡлы ғаилә" клубы асылдыТалбазыла "Ныҡлы ғаилә" клубы асылды
Талбазыла "Ныҡлы ғаилә" клубы асылды

Яңы майҙансыҡ ата-әсәләргә балалар менән мөнәсәбәттәрҙе нығытырға, ҡатмарлы тормош шарттарында хәл итеү юлдарын табырға һәм профессиональ ярҙам алырға ярҙам итергә тейеш. Клубта ата-әсәләр өсөн тренингтар һәм уҡытыу программалары, балалар һәм өлкәндәр өсөн берлектәге саралар, ғаиләләр араһында тәжрибә уртаҡлашыу, ғаилә ҡиммәттәрен үҫтереүгә йүнәлтелгән дәрестәр, шулай уҡ балалар-ата-әсәләр мөнәсәбәттәрен нығытыу буйынса саралар ойоштороласаҡ.

"Ныҡлы ғаилә бер-береһенә иғтибар менән башлана. Ҡайһы берҙә ата-әсәләргә әҙер кәңәш алыу ғына түгел, ә ишетеү һәм ярҙам тойоу мөһим. Тап ошондай арауыҡты беҙ клубыбыҙҙа булдырырға теләйбеҙ", - ти Ауырғазы районының ғаилә хеҙмәте етәксеһе Зинфира Фәйзуллина. 

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика