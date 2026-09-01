Мәктәптә балаларҙы тәмле ашатырҙармы?

Яңы уҡыу йылынан Башҡортостан мәктәптәрендә «ирекле һайлау» форматындағы туҡланыу киңерәк индерелә. Был хаҡта республика Хөкүмәте Премьер-министры Андрей Назаров хәбәр итте.
Быға тиклем яңы система Өфө һәм Стәрлетамаҡ мәктәптәрендә һынау рәүешендә генә ҡулланылһа, хәҙер башҡа мәктәп уҡыусылары ла төшкө ашҡа үҙҙәренә оҡшаған ризыҡты таратыу линияһында үҙҙәре һайлай аласаҡ. Ысын ашханалағы кеүек — кемгә нимә оҡшай, шуны һайлау мөмкинлеге бар.
Менюны уҡыусылар үҙҙәре лә «баһалай»
Башҡортостанда төрлө вариантлы меню һуңғы ике йыл дауамында әкренләп индерелә. Төбәк Мәғариф министрлығы мәғлүмәттәре буйынса, уҙған уҡыу йылында был яңылыҡ менән 117 мәктәптән 17 меңдән ашыу уҡыусы файҙаланған.
Һуңғы йылдарҙа мәктәп туҡланыуын ойоштороуға ҡараш дөйөм алғанда ла ныҡ үҙгәргән. Республика Башлығы Радий Хәбиров та был өлкәлә Башҡортостандың ҙур аҙым яһағанын һәм өлгәшелгән һөҙөмтәләр менән ғорурланырға мөмкин булыуын билдәләгәйне.
Берҙәм системаға күсеү
Бынан биш йыл элек мәктәп туҡланыуы баҙары бик тарҡаулы булған. Уның менән йөҙҙән ашыу бәләкәй компания шөғөлләнгән, уларҙың күбеһе сифаттан бигерәк арзаныраҡ хаҡ менән ярышҡан.
Һуңынан республикала мәктәп туҡланыуын ойоштороу буйынса яңы система төҙөлә. Эре операторҙар берләштерелә, берҙәм сифат стандарттары һәм аныҡ талаптар индерелә.
Был үҙгәрештәрҙән һуң мәктәп ашханаларын яңыртыуға һәм яңы ҡорамалдар һатып алыуға 2 миллиард һумдан ашыу инвестиция йүнәлтелгән.
2026 йылда Башҡортостанда 42 мәктәп бинаһында капиталь ремонт башҡарылған. Шуларҙың 29-ында аҙыҡ-түлек блоктары һәм ашханалар яңыртылған, заманса технологик ҡорамалдар ҡуйылған.
2030 йылға тиклем республикалағы мәктәптәрҙең күпселеген модернизациялау күҙаллана.
Өҫтәлдәге ризыҡтың 80 проценты — үҙебеҙҙеке
Мәктәп туҡланыуында хәҙер сифатҡа һәм продукттарҙың яңы булыуына айырыуса ҙур иғтибар бүленә.
Республикала ярымфабрикаттар әҙерләүсе 14 ҙур әҙерләү цехы эшләй. Уларҙың барыһы ла дәүләт теркәүе үтә һәм етештерелгән продукцияның сифаты етди контролдә тотола.
Бөгөн мәктәп уҡыусылары өҫтәлендәге ризыҡтарҙың 80 проценты Башҡортостанда үҫтерелгән йәки етештерелгән.
Йәшелсә, һөт һәм башҡа продукттар фермерҙарҙан мөмкин тиклем тура юл менән мәктәп ашханаларына барып етә. Бының өсөн ауыл хужалығы кооперативтары системаһы булдырылған.
Ябай итеп әйткәндә, «баҫыуҙан — мәктәп өҫтәленә тиклем» булған юл контролдә тотола.
Ата-әсәләр ҙә меню төҙөүҙә ҡатнаша
Мәктәп менюһы хәҙер ашнаҡсылар тарафынан ғына төҙөлмәй.
Тәүҙә ризыҡтар исемлеген белгестәр һәм ашнаҡсылар әҙерләй. Артабан уны ата-әсәләр ҡарай, үҙ тәҡдимдәрен һәм төҙәтмәләрен индерә. Шунан һуң меню һынау рәүешендә ике аҙна ҡулланыла.