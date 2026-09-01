+15 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
1 Сентября , 12:52

Өфөлә донъяның йәш геологтары йыйылды

Республикабыҙҙың баш ҡалаһында IV Халыҡ-ара геология чемпионаты «ГеоВызов» старт алды. Уны асыу тантанаһында Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров һәм Ер аҫты байлыҡтарынан файҙаланыу буйынса федераль агентлыҡ етәксеһе Олег Казанов ҡатнашты.

Өфөлә донъяның йәш геологтары йыйылдыӨфөлә донъяның йәш геологтары йыйылды
Өфөлә донъяның йәш геологтары йыйылды

Быйыл чемпионатта 14 илдән һәм Рәсәйҙең 12 төбәгенән килгән 40 команда составында 300 студент ҡатнаша. Улар араһында Беларусь, Ҡытай, Үзбәкстан, Тажикстан, Ираҡ, Иран, Алжир, Мексика һәм башҡа ил вәкилдәре бар.

- Дүртенсе йыл рәттән республикабыҙҙа буласаҡ геологтарҙы ҡаршылау беҙҙең өсөн ҙур мәртәбә, — тине Радий Хәбиров. — «ГеоВызов» — ябай ғына ярыш түгел, ул геология фәненә ғашиҡ кешеләрҙе берләштергән үҙенсәлекле майҙан.

Чемпионаттың генераль бағыусыһы — «Русская медная компания». Тантаны асыуҙа хөрмәтле ҡунаҡтар – «РМК» Акционерҙар йәмғиәтенең Ер аҫты байлыҡтарын файҙаланыу идаралығы директоры Вячеслав Гемель һәм Башҡортостан Республикаһындағы «РМК»ның партнёры булған «Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев сығыш яһаны. Компания Әбйәлил районында тау-байыҡтырыу комбинаты төҙөүҙе күҙ уңында тотҡан ҙур инвестиция проектын тормошҡа ашыра. Проект тулы күләмдә ғәмәлгә ашырылған осраҡта төбәктә яҡынса 1500 яңы эш урыны булдырыу күҙаллана.

- Беҙ Башҡортостан Республикаһының Әбйәлил районы биләмәһендә тау-байыҡтырыу комбинаты төҙөүҙе күҙ уңында тотҡан «Салауат» масштаблы инвестиция проектын тормошҡа ашырабыҙ. Хәҙерге ваҡытта ғәмәлдәге лицензия сиктәрендә эҙләү-баһалау этабында геологик разведка эштәре алып барыла.

 «Салауат» компанияһы эшмәкәрлегенең тәүге көндәренән үк Әбйәлил районында байтаҡ социаль проекттарҙы тормошҡа ашырҙы. Улар араһында мәктәп уҡыусылары өсөн масштаблы «Ғилем» олимпиадаһын ойоштороу, «Ирәндек» балалар лагерында спорт майҙансығы төҙөү, Буранғолов ауылындағы мәктәп-интернатта капиталь ремонт үткәреү, Михайловка ауылында физкультура залы төҙөү, республиканың тәбиғи һәм һыу ресурстарын тергеҙеү, социаль объекттар биләмәләрен төҙөкләндереү һәм йәшелләндереү кеүек эштәр бар.

«ГеоВызов» чемпионаты 9 сентябргә тиклем дауам итә. Йәш геологтар нефть һәм газ, минералогия, геологик маршрут, гидрогеология, геохимия, палеонтология һәм башҡа дисциплиналар буйынса үҙ белемдәрен һәм оҫталыҡтарын һынап ҡараясаҡ.

«ГеоВызов» — ул ярыш ҡына түгел, ә донъяның төрлө илдәренән килгән йәштәрҙе берләштергән, яңы дуҫлыҡтар һәм киләсәккә ҙур мөмкинлектәр асҡан халыҡ-ара майҙан.

   

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика