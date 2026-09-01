Өфөлә донъяның йәш геологтары йыйылды

Быйыл чемпионатта 14 илдән һәм Рәсәйҙең 12 төбәгенән килгән 40 команда составында 300 студент ҡатнаша. Улар араһында Беларусь, Ҡытай, Үзбәкстан, Тажикстан, Ираҡ, Иран, Алжир, Мексика һәм башҡа ил вәкилдәре бар.
- Дүртенсе йыл рәттән республикабыҙҙа буласаҡ геологтарҙы ҡаршылау беҙҙең өсөн ҙур мәртәбә, — тине Радий Хәбиров. — «ГеоВызов» — ябай ғына ярыш түгел, ул геология фәненә ғашиҡ кешеләрҙе берләштергән үҙенсәлекле майҙан.
Чемпионаттың генераль бағыусыһы — «Русская медная компания». Тантаны асыуҙа хөрмәтле ҡунаҡтар – «РМК» Акционерҙар йәмғиәтенең Ер аҫты байлыҡтарын файҙаланыу идаралығы директоры Вячеслав Гемель һәм Башҡортостан Республикаһындағы «РМК»ның партнёры булған «Салауат» компанияһы директоры Таһир Бәхтигәрәев сығыш яһаны. Компания Әбйәлил районында тау-байыҡтырыу комбинаты төҙөүҙе күҙ уңында тотҡан ҙур инвестиция проектын тормошҡа ашыра. Проект тулы күләмдә ғәмәлгә ашырылған осраҡта төбәктә яҡынса 1500 яңы эш урыны булдырыу күҙаллана.
- Беҙ Башҡортостан Республикаһының Әбйәлил районы биләмәһендә тау-байыҡтырыу комбинаты төҙөүҙе күҙ уңында тотҡан «Салауат» масштаблы инвестиция проектын тормошҡа ашырабыҙ. Хәҙерге ваҡытта ғәмәлдәге лицензия сиктәрендә эҙләү-баһалау этабында геологик разведка эштәре алып барыла.
«ГеоВызов» чемпионаты 9 сентябргә тиклем дауам итә. Йәш геологтар нефть һәм газ, минералогия, геологик маршрут, гидрогеология, геохимия, палеонтология һәм башҡа дисциплиналар буйынса үҙ белемдәрен һәм оҫталыҡтарын һынап ҡараясаҡ.
«ГеоВызов» — ул ярыш ҡына түгел, ә донъяның төрлө илдәренән килгән йәштәрҙе берләштергән, яңы дуҫлыҡтар һәм киләсәккә ҙур мөмкинлектәр асҡан халыҡ-ара майҙан.