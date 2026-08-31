+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
31 Августа , 13:54

Тауыҡтарҙы ла иҫәпкә ҡуялар

Рәсәйҙә йорт ҡоштары хужаларына яңы талап индерелә. Шуға күрә ҡайһы берәүҙәр хатта МФЦ-ға тауығын күтәреп алып барырға мәжбүр буласаҡ.

Тауыҡтарҙы ла иҫәпкә ҡуяларТауыҡтарҙы ла иҫәпкә ҡуялар
Тауыҡтарҙы ла иҫәпкә ҡуялар

1 сентябрҙән 10-дан күберәк тауыҡ, өйрәк, ҡаҙ йәки күркә аҫраған хужалыҡтар ҡош-ҡорт һанын «Хорриот» системаһында теркәргә тейеш.

Ә теркәмәһәң — 1 мең һумға тиклем штраф янай.

Ә һеҙҙең ихатала нисә тауыҡ бар?

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика