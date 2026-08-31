Тауыҡтарҙы ла иҫәпкә ҡуялар

1 сентябрҙән 10-дан күберәк тауыҡ, өйрәк, ҡаҙ йәки күркә аҫраған хужалыҡтар ҡош-ҡорт һанын «Хорриот» системаһында теркәргә тейеш.
Ә теркәмәһәң — 1 мең һумға тиклем штраф янай.
Ә һеҙҙең ихатала нисә тауыҡ бар?
1917-2026 "Йәшлек" гәзитеБаш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков
Об использовании персональных данных
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.
Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.