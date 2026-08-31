+14 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
31 Августа , 13:33

Олимпиадала еңгән егеткә БР Башлығының Рәхмәт хаты тапшырылды

31 августа оператив кәңәшмәлә төбәк етәксеһе Радий Хәбиров Стәрлетамаҡ ҡалаһының 3-сө Башҡорт лицей-интернаты уҡыусыһы Руслан Әминовҡа Башҡортостан Башлығының Рәхмәт хатын тапшырҙы.

Олимпиадала еңгән егеткә БР Башлығының Рәхмәт хаты тапшырылдыОлимпиадала еңгән егеткә БР Башлығының Рәхмәт хаты тапшырылды
Олимпиадала еңгән егеткә БР Башлығының Рәхмәт хаты тапшырылды

Ул 2026 йылдың июлендә Ҡытайҙа үткән IX Халыҡ-ара IEO-2026 иҡтисади олимпиадаһында көмөш миҙалға лайыҡ булды.

Абруйлы интеллектуаль ярыштарҙа 62 илдән уҡыусылар көс һынашты. Рәсәй йыйылма командаһы иҫәбендә – ике көмөш һәм өс бронза миҙал.

– Был абруйлы халыҡ-ара олимпиада, – тип билдәләне Радий Хәбиров. – Уртаҡ тырышлыҡ менән Башҡортостандың олимпиада хәрәкәте буйынса иң яҡшы биш төбәк иҫәбенә инеүенә өлгәштек. Был республикабыҙҙағы белем биреү сифатының мөһим күрһәткесе.

Руслан Әминов ҡаҙаныштарын юғары баһалағаны өсөн рәхмәт белдерҙе, шулай уҡ 3-сө лицей-интернат базаһында иҡтисад буйынса республика олимпиадаһы ойошторорға ниәтләүҙәре хаҡында хәбәр итте. Киләсәктә ул халыҡ-ара кимәлдә алтын миҙал яулауҙы маҡсат итеп ҡуйған.

 

 

Фото: Т. АМАНОВ. 

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика