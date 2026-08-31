«Мулла»: «Мин ни өсөн һуғышҡанымды беләм»

Махсус хәрби операция биләмәһендә бөгөн «Мулла» позывнойын йөрөткән яугир хәрби бурыстарын үтәй. Ә бит бер нисә йыл элек ул дүрт бала атаһы, механизатор һәм йәш спортсыларға көрәш серҙәрен өйрәткән тренер ине.
«Беҙ уны 2024 йылда район хакимиәте янында махсус хәрби операция зонаһына оҙатҡайныҡ. Ул ваҡытта ул дүрт бала тәрбиәләгән атай, механизатор һәм көрәш буйынса яҡшы тренер ине. Ә бөгөн ул — “Мулла” позывнойлы ысын герой!» — тип яҙа «Благоварские вести».
Махсус хәрби операция башланғанға тиклем ул Балалар-үҫмерҙәр спорт мәктәбендә һәм Ҡарғалы мәктәбендә эшләй. Уның тәрбиәләнеүселәре араһында төрлө ярыштарҙа уңыш ҡаҙанған спортсылар ҙа була.
Күп йыллыҡ спорт әҙерлеге яугиргә фронтта ла ҙур ярҙам итә. Физик яҡтан сыныҡҡан һәм рухи яҡтан көслө ир-егет штурмлаусы сифатында иң ауыр һәм хәүефле йүнәлештәрҙә ҡатнаша. Гродовка, Новогродовка, Очеретино, Новотроицкое, Александровка кеүек урындарҙағы алыштар уның өсөн етди һынау була.
Яугир ике тапҡыр ҡаты яралана, контузия ла ала. Әммә ул ауырлыҡтарға бирешмәй, һауыҡҡандан һуң яңынан хәрби хеҙмәткә ҡайта.
— Мин үҙемдең ни өсөн һуғышҡанымды беләм, — ти «Мулла».
Күрһәткән батырлығы һәм ҡаһарманлығы өсөн ул «Батырлыҡ өсөн» миҙалы менән бүләкләнә.
Әлеге ваҡытта ул пилотһыҙ осоу аппараттары операторы булып хеҙмәт итә. Ул яңы һөнәрҙе ҙур ҡыҙыҡһыныу һәм тырышлыҡ менән үҙләштерә. Яугирҙең фекеренсә, пилотһыҙ осоу аппараттары хәҙерге һуғышта мөһим роль уйнай һәм алыш барышына йоғонто яһарға һәләтле.
Ә өйҙә уны ҡәҙерле кешеләре — ғаиләһе көтә. Дүрт балаһы һәм яҡындары уның иҫән-һау ҡайтыуына өмөтләнә. Яугиргә ныҡлыҡ, һаулыҡ һәм хәрби бурыстарын имен-аман үтәп, тыуған яҡтарына еңеү менән ҡайтыуын теләйбеҙ.