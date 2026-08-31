+9 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
31 Августа , 17:30

Көн аҙағында - матур яңылыҡ!

Был башлыса Өфөлә йәшәүселәргә ҡағыла. Иртәгәнән алып Пугачев урамында хәрәкәт асыла.

Көн аҙағында - матур яңылыҡ!Көн аҙағында - матур яңылыҡ!
Көн аҙағында - матур яңылыҡ!

Йәй аҙағында ҡалабыҙ йәнләнә: уҡыу йылы башланыу менән юлдарҙа ла мәшәҡәт арта. Ошо мәлгә ҡарата, Башҡортостан Башлығы ҡушыуы буйынса, Пугачев урамында дүрт һыҙатлы юл төҙөлөшө ваҡытынан алда тамамланды. Был хаҡта республиканың Транспорт министрлығы хәбәр итә.

Иртәгә, 1 сентябрҙә, иртәнге сәғәт 7:15-тә юл асыласаҡ. Хәҙер водителдәр Геофизиктар урамынан алып Генерал Рыленко урамы менән киҫелештәге транспорт сиселешенә тиклем дүрт һыҙат буйлап иркен йөрөй аласаҡ.

Әлегә төҙөүселәрҙең эше бының менән генә сикләнмәй: алда юл-дублерҙы төҙөү һәм тирә-яҡты төҙөкләндереү эштәре көтә.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика