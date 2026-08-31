"Браво" һәм "Зәйнетдин"

В этом году праздник совместят с 260-летием Стерлитамака. Красочное действо развернется в сквере им. Салавата Юлаева и будет проходить в течение трех дней.

Первый день будет посвящен теме «Стерлитамак купеческий», второй — Дню рождения города, третий пройдет под девизом «Стерлитамак молодой». Новинками этого года станут «Юбилейная верста», фотовыставка «Было — стало», а также ретро-квартал в парке Кирова с арт-пространствами, интерактивными программами и атмосферой купеческого Стерлитамака.

Хедлайнерами праздниками выступят этно-музыкальный проект «Зайнетдин» и группа «Браво».

А гости из Уфы и Оренбурга смогут воспользоваться специальной программой от «Башкортостанской ППК», Стерлитамакского троллейбусного управления и туроператора «Башгид». Они организуют мультимодальный маршрут «Поезд-Троллейбус». С его графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Фото Рината РАЗАПОВА.