+13 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Августа , 09:32

ИЛГӘ БАТА ТЕЛӘК (ҠОБАЙЫР)

#ЮлайКәримовфотоһы

ИЛГӘ БАТА ТЕЛӘК (ҠОБАЙЫР)ИЛГӘ БАТА ТЕЛӘК (ҠОБАЙЫР)
ИЛГӘ БАТА ТЕЛӘК (ҠОБАЙЫР)

Розалия Солтангәрәева 

Майҙандарҙың була аҙағы,
Бата әйтеү йола талабы,
Изге тәләк һүҙҙең ағаһы.
Бата теләк һүҙҙең бабаһы.

Ай, илгенәм, ғәзиз илгенәм,
Иҫән генә бул һин, илгенәм,
Тере генә булһын телкәйем,
Талғын ғына иҫһен елкәйем.

Балаларың күпләп тыуһындар,
Игендәрең ишелеп уңһындар,
Илдең яңынан тыуған мәлдәре,
Ҡурайсылар көйгә һалһындар!

Аҡһаҡалдың һүҙе хаҡ булһын,
Сәсәндәрҙең һүҙе бер булһын!
Барыр юлың, илем, уң булһын,
Батырҙарың, илем, күп булһын!

Сәләм әйтә һиңә Уралтау,
Сәләм әйтә Иҙел һәм Алтай.
Бар донъянан килгән халыҡтар
Йәшә, тиҙәр мәңге, башҡортттар.

Ай, илгенәм, ғәзиз илгенәм,
Иҫән генә бул һин, илгенәм,
Тере генә булһын телкәйем,
Талғын ғына иҫһен елкәйем.

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика