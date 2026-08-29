Геология чемпионатында ҡатнашыусылар Өфөгә килде

Всего в чемпионате, который пройдёт с 28 августа по 9 сентября, примут участие более 300 студентов. Это 40 команд из 19 субъектов Российской Федерации — от Москвы и Санкт-Петербурга до Сахалина и Донбасса, а также из 13 зарубежных государств, включая Китай, Иран, Алжир, страны Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Башкортостан на чемпионате представят команды Уфимского университета науки и технологий, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Октябрьского нефтяного колледжа и Акъярского горного колледжа.

Программа чемпионата состоит из 12 сложных этапов, на которых участники продемонстрируют профессиональные знания и навыки. Главным призом для победителей станет возможность пройти стажировку на предприятиях геологической отрасли Башкортостана и России.

— Наша республика — уникальная геологическая территория. Здесь соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал. Но главное — это преемственность поколений и прочные связи между талантливой молодёжью из разных стран и работодателями, которые становятся ключевым фактором успешной карьеры, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.