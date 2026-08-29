+9 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
29 Августа , 04:00

Геология чемпионатында ҡатнашыусылар Өфөгә килде

Студенты из Ирана, Мали, Мозамбика, Палестины, Алжира и Москвы прибыли в Уфу на геологический чемпионат «ГеоВызов».

Геология чемпионатында ҡатнашыусылар Өфөгә килдеГеология чемпионатында ҡатнашыусылар Өфөгә килде
Геология чемпионатында ҡатнашыусылар Өфөгә килде
Среди них — студенты геологических специальностей из Ирана, Мали, Мозамбика, Палестины, Алжира, а также из Москвы. На данный момент в столицу Башкортостана прилетели уже 40 человек, остальные участники ожидаются в ближайшее время на площадке в парке «Патриот». Все они настроены бороться за победу.

Всего в чемпионате, который пройдёт с 28 августа по 9 сентября, примут участие более 300 студентов. Это 40 команд из 19 субъектов Российской Федерации — от Москвы и Санкт-Петербурга до Сахалина и Донбасса, а также из 13 зарубежных государств, включая Китай, Иран, Алжир, страны Африки, Ближнего Востока и СНГ.

Башкортостан на чемпионате представят команды Уфимского университета науки и технологий, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Октябрьского нефтяного колледжа и Акъярского горного колледжа.

Программа чемпионата состоит из 12 сложных этапов, на которых участники продемонстрируют профессиональные знания и навыки. Главным призом для победителей станет возможность пройти стажировку на предприятиях геологической отрасли Башкортостана и России.

— Наша республика — уникальная геологическая территория. Здесь соседствуют древнейшие и самые молодые породы, а недра хранят колоссальный потенциал. Но главное — это преемственность поколений и прочные связи между талантливой молодёжью из разных стран и работодателями, которые становятся ключевым фактором успешной карьеры, — отметил министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов.

Автор:Айбулат Ишназаров
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика