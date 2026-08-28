VIII Граждандар форумы башланды

Перед началом мероприятия Глава Башкортостана и советник Президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев осмотрели выставку лучших практик некоммерческих организаций и ярмарку. Руководитель регионального Комитета семей воинов Отечества, депутат Госсобрания – Курултая республики Эльвира Мацкевич рассказала, что на ярмарке в том числе представлены изделия, которые изготовили жёны участников СВО.

Представители музея батальона имени Минигали Шаймуратова и военно-патриотического клуба «Беркут» из Сибая рассказали, что клуб создали на средства Фонда президентских грантов.

– Мы организуем подготовку в спортивном клубе «Чёрный дракон», – рассказал руководитель проекта Батыр Яндавлетов. – Дети и подростки могут заняться здесь военно-прикладными видами спорта, рукопашным боем, стрельбой из пневматической винтовки и страйкбольного оружия. Также проводим встречи с ветеранами СВО, которые вносят свой вклад в укрепление патриотического духа молодого поколения. Кстати, воспитанница нашего клуба Зарина Исламова является чемпионкой мира по тайскому боксу. Она всегда выходит на ринг в костюме с башкирскими национальными элементами – нагруднике от бабушки и меховой шапке.

На выставке презентовали и инклюзивный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди». Его реализуют в регионе с 2024 года при поддержке Госфонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Инициатива объединила более 400 ветеранов из 38 муниципалитетов. На счету команды республики – три официальных рекорда России.

– Когда наши воины начали возвращаться домой, мы поняли, что они нуждаются в поддержке. У нас ребята попадают к наставнику, который в соответствии с их возможностями готовит программу и занимается с ними. Например, уфимцы тренируются в спортивном клубе «Титан», – рассказала руководитель проекта Алсу Утяганова.

Сейчас команда проекта создаёт первую в России электронную обучающую платформу для ветеранов СВО.

– Даже находясь в госпитале, они смогут зайти в мобильное приложение, где будут доступны видео по силовому тренингу. После изучения техник можно заниматься на спортивной площадке во дворе, фитнес-клубе или дома, – пояснила Алсу Утяганова. – Возможности платформы также предусматривают индивидуальное сопровождение, чтобы ветераны СВО могли через спорт адаптироваться к жизни, социализироваться и стать полноценными членами общества.

Радий Хабиров отметил, что организаторы и тренеры проекта «Сильные люди» выполняют важную миссию.

– Постараюсь к вам заехать и посмотреть, как вы проводите тренировки, в каких условиях занимаются ветераны СВО. Спасибо за вашу работу, – сказал Глава региона.

Представители фонда поддержки и развития дошкольного образования «Город Детства» из Гафурийского района рассказали, что получили грант Главы Башкортостана на реализацию проекта «Аманат – детям». На выделенные средства в детском саду «Тополёк» села Красноусольский создали башкирскую группу, приобрели интерактивное оборудование, экран с проектором, 20 комплектов национальных костюмов.

Обладателем гранта Главы республики стал и проект региональной общественной организации «СоДействие» – Центр полезной дневной занятости «РИТМ» (развитие интеграционных трудовых мастерских). Здесь молодые люди с ментальными особенностями осваивают гончарное и швейное дело, кулинарию, выращивают овощи и микрозелень, обучаются компьютерной грамотности и клинингу. Позднее центр выиграл ещё два гранта Главы Башкортостана – на проект сопровождаемого проживания «Качество жизни» и на создание музыкальной сказки «Семь чудес курая».

Генеральный директор Фонда грантов Главы Башкортостана Люция Сайфуллина резюмировала, что деятельность организации направлена в том числе на создание условий для формирования сообщества активных, ответственных жителей республики, которые вносят вклад в её процветание.

***

В своём выступлении руководитель региона отметил, что форум является главной площадкой, на которой принимают важные решения по развитию институтов гражданского общества. Так, по итогам предыдущих встреч в республике создали Совет по правам человека, Фонд грантов Главы Башкортостана, Ресурсный центр общественных проектов при Аппарате Общественной палаты.

– По сути, в ходе общения с вами мы сформировали инфраструктуру поддержки некоммерческих организаций. В условиях современных вызовов это крайне необходимо, – сказал Радий Хабиров. – Сектор НКО, объединяющий самых активных жителей, становится важнейшим «нервом» общественной жизни. Мы всегда исходим из того, что там, где государство, может быть, не столь активно и поворотливо, как хотелось бы людям, эту сферу занимают НКО.

Глава Башкортостана отметил что в республике действуют более 6 тысяч некоммерческих организаций, из них большое половины – социально ориентированные. Деятельность НКО охватывает практически все сферы жизни: поддержка специальной военной операции, помощь детям-инвалидам и сиротам, защита прав человека, работа в сфере ЖКХ, поддержание межнационального согласия и многое другое.

Башкортостан – в лидерах по привлечению средств Фонда президентских грантов. С 2014 года более 1 150 проектов республики получили финансовую поддержку фонда на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. Также ежегодно порядка 100 млн рублей НКО получают, участвуя в конкурсах Фонда грантов Главы республики.

– Мы в Башкортостане определили для себя главный принцип – ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ! Вокруг него мы выстраиваем деятельность управленческой команды, реального сектора экономики, наших жителей. В этом плане республика действительно очень консолидирована, – сказал Радий Хабиров. – Этот девиз опирается на те тектонические изменения, которые происходят в обществе. Я часто езжу по республике и вижу, что в каждом городе или небольшом населённом пункте появляются группы людей самых разных возрастов, цель которых – помочь бойцам на СВО. Чаще всего это волонтёры, которые плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, шьют одежду, заготавливают продукты, собирают и отправляют на фронт гуманитарные грузы. Волонтёрское движение объединяет самых разных людей. Это наше плечо и наша опора.

Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике институты гражданского общества и поддержки НКО получают хорошее развитие.

– У нас сильная Общественная палата. Она объединяет авторитетных людей, представляющих некий срез нашего общества. У нас сильное правозащитное движение во главе с руководителем Совета по правам человека. Всю работу в этой сфере мы выстроили на чёткой, системной основе, – сказал Радий Хабиров. – Хочу поблагодарить участников форума за ваши беспокойные сердца и бескорыстные души. Мы очень серьёзно к вам относимся и в каждом из вас видим мощную опору страны и республики.

***

Советник Президента России, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев отметил вклад активистов некоммерческих организаций в развитие различных направлений социальной сферы и в целом укрепление единства народов России.

– Гражданское общество – это не только НКО. И мы все почувствовали это в 2022 году с началом специальной военной операции. Наш народ – один из самых сильных в мире. Он в значительной степени влияет на ход истории, – сказал Валерий Фадеев. – Безусловно, у нас очень сильное гражданское общество. И на примере Башкортостана мы видим, какое огромное количество вопросов оно решает.

Советник Президента России также обратил внимание на важность применения в социальных проектах современных технологий. Речь, в частности, идёт о содействии занятости инвалидов.

***

Секретарь Общественной палаты России Лидия Михеева направила приветствие участникам форума. Его зачитал член Совета старейшин Общественной палаты страны по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий Айгун Магомедов.

«Форум – ключевая площадка коммуникации для власти, бизнеса, НКО и жителей республики. В этом году в нём участвуют представители некоммерческих организаций не только из Башкортостана, но и из других регионов России. Здесь совмещаются выставка лучших практик некоммерческого сектора и пространство для дискуссий: на пленарном заседании и тематических секциях обсудят партнёрство общества и бизнеса, роль НКО в решении социальных задач и поддержку благотворительности.

Башкортостан накопил большой опыт в развитии общественных инициатив, добровольчества и взаимодействия власти с НКО. Высокую оценку этот опыт получил на федеральном уровне: в июле здесь прошло выездное заседание президиума Совета общественных палат России совместно с Общественной палатой республики.

Уверена, что форум станет не просто площадкой для обмена мнениями, а местом поиска решений и новых партнёрств», – говорится в приветствии.

***

Далее Глава Башкортостана ответил на вопросы участников форума.

Так, представитель Уфимской городской организации «Мир» обратился с просьбой адаптировать для общего пользования систему онлайн-бронирования льготных билетов, которую они разработали в 2020 году. Речь идёт об открытии личных кабинетов учреждений культуры на единой платформе, где будут размещать доступные места для инвалидов, ветеранов и пенсионеров.

Глава Башкортостана поручил Правительству республики проработать включение этой инициативы в республиканскую программу «Башкирское долголетие».

– Возможно, что в перспективе подумаем и о создании единого портала для сбора информации о наличии билетов в культурные учреждения республики, – сказал Радий Хабиров.

***

Еще одна тема – предложение открыть в Башкортостане проектный офис Фонда культурных инициатив, который позволит повысить качество реализации социальных проектов.

Руководитель региона поручил Минтуризму республики, которое курирует сферу креативных индустрий, проработать такую возможность.

– У общественников много идей, но их «упаковка» и продвижение требуют отдельной профессиональной работы, – сказал Радий Хабиров.

***

Кроме того, на форуме обсудили возможность открытия специализированных курсов для добровольцев, желающих работать в военных госпиталях, предоставления помещения жителям села Зубово Уфимского района для плетения маскировочных сетей, а также меры поддержки волонтёров СВО.

В завершение форума Глава Башкортостана поблагодарил участников за конструктивный диалог.

– Некоммерческий сектор республики всегда был сильным, а с началом СВО его деятельность обрела особое значение. Всем вам большое спасибо и низкий поклон, – сказал Радий Хабиров. – Сейчас главный девиз любой НКО – «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ». У нас огромное количество волонтёров, помогающих нашим бойцам. В ближайшее время планирую встретиться с ними, обсудить меры поддержки. Важно, что уже идёт работа над приданием им особого статуса.