Салауат Әбүзәр

Юл
Юлға сыҡтым.
Юл сатында яҙыу,
Икеләнеп ҡалдым
Шуға ла:
"Уңға китһәң —
Башһыҙ ҡаласаҡһың,
Һулға китһәң —
Атың юғала!"
Башҡорт атһыҙ
Йәшәй аламы ни?!
Йүгәнемде
Уңға ҡайырҙым.
Ни күрмәгән әле
Ир - ат башы,
Ни булһа ла булыр,
Айғырым.
Алда — ҡара урман.
Шомло һуҡмаҡ...
Юҡ,
Юлымды кире бормамын.
Бер - бер артлы
Ауырлыҡтар артты,
Ә мин, үс иткәндәй,
Йырланым.
Ғәйбәт булып
Ҡара йылан саҡты,
Дейеү булып
Ҡаҡты түрәһе.
Ярты юлым, бәлки,
Үтелгәндер —
Алда тағы
Ниҙәр күрәһе?!
Ни күрһәм дә, Хоҙай,
Айырма тик
Йыр - моң тигән
Бөйөк яҡтынан.
Минең ҡайғым
Үҙ башыма түгел,
Иҫән генә булһын
Атҡынам.