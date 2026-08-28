+9 °С
Облачно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Августа , 08:40

Салауат Әбүзәр

#ЮлайКәримовфотоһы

Салауат ӘбүзәрСалауат Әбүзәр
Салауат Әбүзәр

Юл

Юлға сыҡтым.
Юл сатында яҙыу,
Икеләнеп ҡалдым
Шуға ла:
"Уңға китһәң —
Башһыҙ ҡаласаҡһың,
Һулға китһәң —
Атың юғала!"

Башҡорт атһыҙ
Йәшәй аламы ни?!
Йүгәнемде
Уңға ҡайырҙым.
Ни күрмәгән әле
Ир - ат башы,
Ни булһа ла булыр,
Айғырым.

Алда — ҡара урман.
Шомло һуҡмаҡ...
Юҡ,
Юлымды кире бормамын.
Бер - бер артлы
Ауырлыҡтар артты,
Ә мин, үс иткәндәй,
Йырланым.

Ғәйбәт булып
Ҡара йылан саҡты,
Дейеү булып
Ҡаҡты түрәһе.
Ярты юлым, бәлки,
Үтелгәндер —
Алда тағы
Ниҙәр күрәһе?!

Ни күрһәм дә, Хоҙай,
Айырма тик
Йыр - моң тигән
Бөйөк яҡтынан.
Минең ҡайғым
Үҙ башыма түгел,
Иҫән генә булһын
Атҡынам.

#ЮлайКәримовфотоһы

Автор:Юлай Кәримов
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика