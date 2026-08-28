Рәсәй йәштәре социаль проектлауға төшөнәсәк

Как рассказал глава Росмолодёжи Григорий Гуров, ежегодно в конкурсе участвуют более 80 тысяч человек.

«Грант — это не только финансовая поддержка, но и большая ответственность. Чтобы автор не остался с вопросами один на один, мы выстраиваем комплексную систему поддержки», — подчеркнул он.

Программа состоит из двух уровней. Начальный курс включает пять тематических блоков: от поиска идеи и определения целевой аудитории до формирования команды и подготовки документации. По итогам обучения участники получают сертификат. Продвинутый уровень доступен после прохождения первого этапа и предназначен для опытных проектных лидеров. Его результатом станет детальная карта развития инициативы с финансовой моделью, стратегией масштабирования и юридическим чек-листом.

Кроме того, для действующих грантополучателей запущена «Школа отчётности». Эксперты научат победителей избегать критичных ошибок при работе с документами, показателями и сроками сдачи отчётов.

Подать заявку на участие во втором сезоне конкурса Росмолодёжь.Гранты можно до 15 сентября 2026 года. Участники могут получить до 1 миллиона рублей на реализацию своих инициатив. Конкурс проводится в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».