МХО ветерандарын тыныс тормошҡа ҡайтарыу буйынса фекер алыш үтте

Филиал фонда «Защитники Отечества» организовал дискуссионную секцию «Роль НКО в ресоциализации участников СВО», модератором которой выступила руководитель филиала Гульнур Кульсарина.

Открывая встречу, она подчеркнула ключевую роль общественных организаций в этом процессе:

«Когда мы говорим о возвращении наших защитников к мирной жизни, речь идет не просто об оказании разовой помощи. Как отметила недавно председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, самые важные для адаптации – это первые три года после демобилизации. Именно в этот период формируется либо успешная интеграция ветерана в общество, либо риск его выпадения из активной жизни. И если государственные механизмы создают фундамент и нормативную базу, то живую ткань этой поддержки, индивидуальный подход к каждой семье выстраивают именно некоммерческие организации. Республика Башкортостан сегодня демонстрирует уникальный пример того, как инициативы общественников дополняют друг друга, создавая бесшовный контур заботы: от физической силы до духовного равновесия, от здоровья бойца до крепости его семьи».

Герой России, председатель Ассоциации ветеранов СВО Уфы и участник спецоперации Василь Ямалетдинов в своем выступлении акцентировал, что успешная адаптация военнослужащих невозможна без участия семьи и всех институтов гражданского общества.

Специальным гостем секции стала Ирина Мерсиянова, директор Центра исследований гражданского общества НИУ ВШЭ. Она представила данные свежих опросов, отметив, что тема помощи бойцам СВО уверенно лидирует среди респондентов по степени общественной значимости. Также участников приветствовала Алина Серафимова, председатель реготделения организации семей погибших Защитников Отечества и мать Героя России Максима Серафимова.

В ходе дискуссии спикеры затронули широкий круг вопросов: от вовлечения ветеранов в патриотические, культурные и спортивные проекты до психологической поддержки их близких. Руководитель проекта «Сильные люди» Алсу Утяганова поделилась наработками по спортивной реабилитации, а заместитель председателя «Ассамблеи народов России» Салия Кужахметова рассказала об уникальных общественных инициативах. Председатель ассоциации «Феникс» из Демского района Алина Бугай представила конкретные практики помощи семьям.

Особый акцент был сделан на проекте «СВОя сила». О своем участии в нем рассказала Эльвира Ибрагимова, мать бойца. Этот проект создан для женщин, чьи мужья и сыновья находятся в зоне СВО: он помогает справляться с тревогой, утратами и эмоциональным выгоранием. Завершилось заседание торжественным вручением дипломов выпускницам четвертого потока образовательной программы.