+13 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
28 Августа , 01:00

Изге йома көнөбөҙ мөбәрәк булһын!

Бисмилләһир рахмәнир рахим.  Әссәләмү ғәләйкүм үә рахмәтуллаһи үә бәрәкәтүһ! 

Изге йома көнөбөҙ мөбәрәк булһын!Изге йома көнөбөҙ мөбәрәк булһын!
Изге йома көнөбөҙ мөбәрәк булһын!

✅ Изге уй-ниәттәребеҙ, ҡылған доғаларыбыҙ ҡабул булһын!

Раббыбыҙ бүләк иткән ғүмеребеҙгә, күреү-ишетеү, кеше менән аралашыу-һөйләшеү, үҙ аяғыбыҙҙа йөрөү бәхете биргәнгә әлхәмдулилләһ шөкөр. Һәр атҡан таңыбыҙға, яңы көнөбөҙгә мең рәхмәт! Аллаһы Тәғәлә ошо бәхеттән айырмаһың, ҡыуанып-шатланып, рәхмәтле булып йәшәргә яҙһын ин шәә Аллаһ.

✅Һәр беребеҙгә хәйерле, бәрәкәтле ғүмер, ҡоростай ныҡлы һаулыҡ, рух ныҡлығы, иман байлығы, ике донъя бәхете, күңел тыныслығы бирһен. Донъялар тынысланып, махсус хәрби операцияла йөрөгән яугирҙарға иҫән-һау әйләнеп ҡайтырға насип булһын ин шәә Аллаһ

Автор:Гөлназ Шәйхетдинова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика