Өфөләге геология чемпионатына бар донъянан йыйылалар

Среди прибывших — студенты-геологи из мексиканского колледжа и Университета геологических наук Узбекистана. Гостей поприветствовали национальными костюмами, башкирским чак-чаком и мелодиями курая. Мексиканская команда участвует в чемпионате такого уровня впервые, прибыв из города Фреснильо, известного крупнейшим серебряным рудником. Узбекская делегация, приехавшая обновлённым составом, полна решимости побеждать.

В этом году чемпионат соберет рекордное количество участников — более 300 человек: 27 команд из российских регионов и 13 команд из ближнего и дальнего зарубежья. Впереди у геологов насыщенная двухнедельная полевая программа, состязания и практические задачи.

Министр экологии Нияз Фазылов пожелал всем участникам удачи, ярких открытий, новых друзей и чтобы чемпионат стал стартом для больших свершений.

Фото Андрея Старостина.