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28 Августа , 08:05

Өфөләге геология чемпионатына бар донъянан йыйылалар

Башкортостан встретил первых участников IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов».  

Өфөләге геология чемпионатына бар донъянан йыйылаларӨфөләге геология чемпионатына бар донъянан йыйылалар
Өфөләге геология чемпионатына бар донъянан йыйылалар

Среди прибывших — студенты-геологи из мексиканского колледжа и Университета геологических наук Узбекистана. Гостей поприветствовали национальными костюмами, башкирским чак-чаком и мелодиями курая. Мексиканская команда участвует в чемпионате такого уровня впервые, прибыв из города Фреснильо, известного крупнейшим серебряным рудником. Узбекская делегация, приехавшая обновлённым составом, полна решимости побеждать.

В этом году чемпионат соберет рекордное количество участников — более 300 человек: 27 команд из российских регионов и 13 команд из ближнего и дальнего зарубежья. Впереди у геологов насыщенная двухнедельная полевая программа, состязания и практические задачи.

Министр экологии Нияз Фазылов пожелал всем участникам удачи, ярких открытий, новых друзей и чтобы чемпионат стал стартом для больших свершений.

Фото Андрея Старостина.

Автор:Айбулат Ишназаров
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